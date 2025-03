Le propriétaire de ce chien contraint de s'en séparer pendant 6 mois tient parole après avoir promis de revenir le chercher

Duke a vécu un véritable déchirement après avoir été séparé de sa famille. Pendant 6 mois, le personnel du refuge a tout essayé pour l’aider à se sentir à l’aise et surmonter sa déception, mais la blessure était trop profonde pour ce chien. Il a toutefois eu droit à une merveilleuse surprise dans le hall de la structure d’accueil.

Le maître de Duke mène une carrière au sein des forces armées américaines. De ce fait, sa famille voyage souvent, au gré des affectations du militaire. Le chien l’accompagnait systématiquement, mais pas lors du dernier départ pour l’Allemagne. L’expiration du certificat de voyage de l’animal n’avait pas permis à son propriétaire de l’emmener.

Ce dernier avait bien essayé de trouver quelqu’un dans son entourage à qui confier le quadrupède, mais n’y était pas parvenu. C’est donc la mort dans l’âme qu’il avait été contraint de le placer au refuge, celui de la Lynchburg Humane Society en Virginie en l’occurrence.



Lynchburg Humane Society / Facebook

« Lorsque Duke est arrivé chez nous, tout son monde s’était effondré », raconte Claire LeFew, Responsable du développement et de la communication chez la Lynchburg Humane Society, à The Dodo.

« Il a fallu plusieurs jours à notre personnel pour gagner sa confiance et lui faire comprendre qu'il pouvait sortir de son box en toute sécurité, poursuit-elle. Avec de la bienveillance, de l’amour et plein de bonnes friandises, il a appris à connaître et à aimer notre équipe ».

Même si le chien semblait faire des progrès, il n’oubliait évidemment pas sa famille et continuait d’espérer son retour. Le déploiement de son propriétaire a néanmoins duré plus longtemps que prévu, et l’association n’a eu d’autre choix que de le proposer à l’adoption.

Au refuge, aucun visiteur ne semblait s’intéresser à Duke, en grande partie en raison de sa timidité. Paradoxalement, sa non-adoption était tout sauf une mauvaise nouvelle, car la chance allait finir par lui sourire.

En janvier 2025, sa famille a contacté la Lynchburg Humane Society pour lui annoncer que son retour au pays était imminent et qu’elle avait l’intention de ramener le chien auprès d’elle.

« Il y a eu beaucoup de larmes de joie »

« Le papa de Duke a toujours dit que la première chose qu’il ferait [à son retour] aux États-Unis serait de venir chercher Duke, et c’est ce qu’il a fait », peut-on lire sur la page Facebook de l’association.

Le jour des retrouvailles, Duke n’avait aucune idée de ce qui était sur le point de se produire. Tenu en laisse, il a été amené dans le hall où ses humains l’attendaient impatiemment. Il a commencé à remuer la queue, puis s’est jeté dans leurs bras dès qu’il les a reconnus.

« Sa famille était aux anges, tout sourire, relate la Lynchburg Humane Society. Il y a eu beaucoup de larmes de joie de la part de tous ceux qui en ont été témoins ».



Lynchburg Humane Society / Facebook

Duke et les siens vont désormais pouvoir rattraper le temps perdu.

Lynchburg Humane Society / Facebook