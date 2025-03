Un petit garçon entretenant une grande complicité avec son Golden Retriever lui montre en secret l’endroit où sont stockées ses friandises (vidéo)

Alissa Mason et son mari ont quitté New York pour la Pennsylvanie (États-Unis), il y a quelques années. Propriétaire d’un Golden Retriever du nom de Hudson, ils sont aussi parents d’un petit garçon. La relation de ce dernier avec le chien de la famille est fusionnelle et montre bien que la présence d’un animal dans un foyer joue un rôle très positif, notamment chez les plus petits. La famille partage une partie de son quotidien sur le compte TikTok "@hudsonbegood".

« C’était une joie de voir grandir notre fils à travers les yeux d’un Golden Retriever »

Alissa confiait à Newsweek son bonheur d’avoir pu observer la naissance de cette relation incroyable entre son chien et son fils. Elle expliquait : « Il a grandi aux côtés d’Hudson dès sa plus tendre enfance, ce qui était important pour nous ».

Cela n’est pas étonnant car lorsque l’on lit les résultats de certaines recherches, on constate que l’interaction avec un animal dès l’enfance est porteuse de nombreux bénéfices, comme le développement de l’empathie et la confiance.

À l’heure actuelle, soulignait Alissa, Hudson et son ami humain sont très complices, en témoigne cette façon dont l'enfant se comporte. Plusieurs études ont prouvé que la plupart des chiens ont une intelligence équivalente à un jeune enfant âgé de 2 ans, ce qui expliquerait ce lien tout à fait particulier.

« Il est important de respecter les limites et les normes en présence d’un chien »

Si le duo partage quasiment tout au quotidien, des jeux dans le jardin aux siestes, en passant par les promenades et le tennis, le respect reste au cœur de la relation. Pour Alissa et son conjoint, il est primordial que leur fils « respecte les limites », c’est-à-dire qu’il apprenne à lire les comportements de son ami canin.

Alissa expliquait : « Il est important que les petits humains qui grandissent avec des grands chiens sachent comment interagir en toute sécurité ».

« Motivés par les friandises »

Récemment, Hudson et le petit garçon ont agi de manière absolument adorable. Comprenant que son compagnon avait faim, le petit garçon lui a tout simplement révélé l’endroit où se trouvaient ses friandises. Très délicat, l’enfant ouvre le paquet et en donne une à son chien. Au-delà de la tendresse de l’interaction, on comprend que le petit garçon a à cœur de s’impliquer dans son quotidien, aux côtés de son meilleur ami.

