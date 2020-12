Un Toulousain crée l'association CAPE pour venir en aide aux personnes atteintes de stress post-traumatique

Créée il y a près de 7 mois par un ancien pompier toulousain, une association souhaite former des chiens d’assistance pour venir en aide aux personnes souffrant de stress post-traumatique. Un premier chiot est actuellement en formation. L’organisation espère recevoir suffisamment de soutien pour en former 18 par an.

Attentats, conflits armés, interventions risquées… Ces évènements violents comme tant d’autres peuvent laisser des séquelles psychologiques extrêmement profondes chez les personnes qui les ont vécues. Des gens parfois marqués à vie et souffrant alors de trouble de stress post-traumatique. En Amérique du Nord, des chiens sont spécialement formés pour assister ces victimes et les aider à retrouver une existence plus paisible.

C’est précisément ce que Benjamin Borg, un Toulousain de 34 ans, veut mettre en place en France. Pour ce faire, il a créé, en juin dernier, l’association Cape (Chiens d'assistance aux personnes en état de stress post-traumatique), comme le rapporte Le Parisien. Un projet qu’il a eu l’idée de lancer à son retour dans la Ville rose en 2019.

Des chiens éduqués pour aider ceux qui ont vécu d’importants traumatismes

Ancien marin-pompier à Marseille, Benjamin Borg a vu plus d’un confrère vivre un véritable calvaire au quotidien à cause de traumatismes subis suite à des opérations extrêmement dangereuses. Il cite notamment l’exemple d’un collègue intervenu lors de l’attentat au collège-lycée juif Ozar Hatorah en mars 2012, et qui est encore suivi par un psychologue aujourd’hui. Il évoque également cette statistique révélée en 2019 : 6 enfants sur 10 ayant vécu l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice sont sujets au stress post-traumatique.

Pompiers, mais aussi militaires, policiers, membres du personnel soignant et victimes d’attaques terroristes sont ceux que Benjamin Borg voudrait aider en leur confiant les chiens d’assistance entraînés par la Cape. Il forme actuellement Rio, un Golden Retriever de 6 mois, à cette noble mission. Il espère réunir suffisamment de fonds pour assurer la formation d’un second chien et confier ainsi les 2 quadrupèdes à des gens qui en ont besoin dans le courant de l’année à venir.

Un projet salutaire et prometteur, en attente de financement

A plus long terme, il souhaite recruter un éducateur canin et former 18 chiens chaque année, qui pourront améliorer les vies d’autant de familles. Pour cela, Benjamin Borg a besoin de dons, sachant que le coût représentant l’acquisition, l’éducation, l’apprentissage et l’entretien d’un seul chien s’élève à 25 000 euros.

Une fois « diplômés », ces canidés seront capables d’apporter du réconfort aux personnes concernées lors de leurs crises et les assister dans les gestes du quotidien (chercher de l’aide, appuyer sur un bouton…). Une formation comprenant 10 mois en famille d’accueil.

Benjamin Borg dispose déjà d’une réelle expérience en la matière, puisque, après sa carrière au sein des services de secours, il a également assuré la gestion d’un élevage de chiens guides d’aveugles. Il rappelle que ces animaux spécialisés constituent « un complément aux traitements » et qu’ils ne sont en aucun cas destinés à s’y substituer.