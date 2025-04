Cette chienne mère courage survit à une attaque de léopard et retourne aussitôt allaiter ses chiots malgré sa terrible blessure

L’instinct maternel est plus fort que tout. Une chienne errante en a récemment apporté la nouvelle démonstration en Inde. Victime d’une violente attaque de léopard, elle s’est empressée de retrouver ses chiots pour les nourrir malgré la terrible blessure dont elle souffrait. Une association locale de protection animale est intervenue et l’a soignée.

Les faits que rapporte The Times of India ont eu lieu dans le quartier d’Aarey Milk Colony, à Goregaon dans la banlieue de la capitale indienne Mumbai.

Une chienne errante, qui répond désormais au nom de Shakti, a été attaquée par un léopard, qui l’a grièvement blessée à la gorge. Malgré le traumatisme et la douleur, elle est retournée aux côtés de ses 10 chiots pour les allaiter.

L’attaque a été filmée par une caméra de surveillance. Des images choquantes que l’on retrouve dans une vidéo partagée par l’association World For All sur son compte Instagram. La voici :

Le félin sauvage s’en était pris à Shakti alors que cette dernière était endormie. Elle l’avait saisie par le cou et traînée, avant de lâcher prise. Dès qu’elle s’est libérée, la chienne s’est laissée guider par son instinct maternel et a rejoint ses petits.

« Elle a été revue plus tard via la caméra, alors qu’elle était de retour auprès de ses chiots pour les nourrir malgré la blessure », témoigne, en effet, une travailleuse sociale du nom de Yamini Pal.

Informée de la situation, World For All a pris la chienne en charge et l’a emmenée aux urgences vétérinaires. Quant à ses chiots, qui sont âgés de 2 mois, ce sont des habitants du quartier qui s’occupent d’eux et les nourrissent.

« La chienne se rétablit tout doucement »

D’après Taronish Balsara, fondateur et président de l’association, la gorge de Shakti était dans un état désastreux. Elle avait le cou perforé, si bien que tout ce qu’elle ingurgitait ressortait par le trou. En outre, la plaie était infectée.

StreetdogsofBombay / Instagram

La maman chien a été opérée à la Top Dog Pets Clinic. L’intervention chirurgicale a notamment consisté à refermer la partie perforée de l’œsophage. Elle s’est déroulée sans accroc. « La chienne se rétablit tout doucement », assure le Dr Makarand Chousalkar.