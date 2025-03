Une femme réticente à l'idée d'adopter un chien finit par accueillir un chiot de laboratoire qui change sa vie

Stephanie Howden est l’heureuse propriétaire de 3 chiens nommés Piper, Sunny et Cokie. Pourtant, quelques années auparavant, elle n’imaginait absolument pas devenir propriétaire d’un animal. Un brin de hasard et un coup de pouce de son compagnon, Seth, l’ont aidée à changer d’avis sur le sujet. Depuis, la femme est comblée par l’amour que lui offrent ses boules de poils.

Stephanie a toujours aimé les chiens, comme le mentionnait 9Honey. Pourtant, elle ne souhaitait pas en accueillir chez elle, car elle avait pleinement conscience de l’immense responsabilité que cela représentait. Elle ne se sentait pas de s’occuper d’un animal et a préféré vivre sans pendant de longues années.

Stephanie Howden

Un coup du destin

La question d’adopter ou non un chien a refait surface quand son conjoint, Seth, lui a parlé d’un chiot de laboratoire fraîchement secouru. Il lui a alors demandé si elle souhaitait l’adopter, car il était à la recherche d’un foyer pour la vie. De nombreux questionnements ont émergé chez Stephanie, qui n’était pas certaine de pouvoir offrir le meilleur à l’animal.

En réfléchissant un peu, elle a constaté qu’elle avait finalement les épaules et les moyens pour lui offrir cette maison dont il avait tant besoin. Cokie a posé les pattes dans son nouveau foyer et a rapidement comblé d’amour sa maîtresse. Laquelle a pris conscience des bénéfices que pouvait apporter un animal : « Avoir ces chiens est tellement bon pour notre santé mentale. Chaque fois que je me sens un peu stressée, je m'assois et je joue avec eux et cela remet les choses en perspective », partageait-elle.

Stephanie Howden

« Ces chiens », a-t-elle dit, puisque l’arrivée de Cokie a ouvert les portes à d’autres adoptions. En effet, le couple a accueilli Piper, puis Joey et Sunny ultérieurement quand ce dernier est décédé. C’était comme si Stephanie rattrapait le temps perdu sans boules de poils à ses côtés.

Ces adoptions responsables lui ont permis d’attendre le bon moment pour s’occuper du mieux qu’elle le pouvait des animaux. En contrepartie, ces derniers la comblent de bonheur : « Ils apportent chacun tellement de joie et d’amour dans ma vie, et je me sens tellement chanceuse de les avoir », concluait-elle.