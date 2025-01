Un chien égaré et blessé sauvé par un drone après une semaine d’angoisse

Où est Charlie ? La question n’a rien à voir avec le célèbre jeu. Ce sont les propriétaires d’un chien appelé ainsi qui se la posaient pendant près d’une semaine, l’animal ayant disparu. Fort heureusement, il a fini par être retrouvé grâce à une précieuse aide venue littéralement du ciel.

Bouvier Bernois de 2 ans, Charlie est l’un des compagnons canins de Kate Belmonte et du fiancé de cette dernière, David Nowak. La famille habite Crystal Lake, au nord-ouest de Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis).

Le matin du 30 décembre 2024, un épais brouillard recouvrait la ville. C’est dans ces conditions que Charlie s’était volatilisé, plongeant ses humains dans l’angoisse.

Le couple a passé des jours à le rechercher, en vain. L’espoir a été relancé par l’intervention de Dog Gone Pet Recovery, un groupe de bénévoles spécialisé dans les animaux de compagnie disparus et équipé d’un drone à caméra thermique.

Ses membres sont venus de Lake Villa, à 35 kilomètres de là. Le dimanche 5 janvier 2025, ils ont survolé l’un des quartiers de Crystal Lake avec leur aéronef commandé à distance et ont fini par repérer quelque chose.

« Oh mon Dieu ! On l'a eu ! Oui, on l'a eu ! On l'a eu ! », s’est écrié l’un d’eux en réalisant que la silhouette qui s’affichait à l’écran était bien celle de Charlie. « Il était dans cette sorte de parc, un sentier de promenade au milieu de hautes herbes et d'arbres abattus. Il se cachait là », raconte Kate Belmonte à ABC 7 Chicago.



Dog Gone Pet Recovery / Facebook

Charlie a été opéré et ramené à la maison

Elle et son fiancé se sont empressés de le rejoindre. Le chien était manifestement blessé à la patte. C’est ce qu’a confirmé l’examen vétérinaire effectué dans la foulée ; le Bouvier Bernois souffrait d’une fracture du fémur. Il venait toutefois de réaliser l’exploit de survivre au froid, à la douleur et à la solitude pendant 6 jours.

David Nowak est reconnaissant envers l’équipe de Dog Gone Pet Recovery et son recours au drone à caméra thermique. « C'est une technologie tout simplement incroyable, et sans elle, je ne sais pas si nous aurions pu le retrouver », dit-il à ce propos.

Charlie a été opéré le lundi 6 janvier et est rentré à la maison le lendemain pour entamer sa convalescence.

Voici les images capturées par le drone au moment où il a été localisé :

