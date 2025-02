Adoptées après un passé difficile, ces chiennes retrouvent leur meilleure amie grâce à une surprise organisée par leur nouvelle maîtresse (vidéo)

Une femme au grand cœur a adopté 2 chiens dans un refuge et leur offre une vie de rêve depuis. Elle aime les gâter, mais aussi les surprendre de diverses façons. Dernièrement, elle a décidé d’organiser une rencontre avec leur meilleur ami et les animaux ont passé un excellent moment !

Ditta, une ancienne chienne des rues et sa congénère Bobbi, une femelle Golden Retriever, ont la chance de partager leur quotidien avec une propriétaire aimante. Celle-ci fait tout pour que ses chiennes profitent au maximum de leur vie. Elle leur a récemment préparé une petite surprise qui a fait son effet auprès des toutous.

Bobbi, comme Ditta, ont été sorties du refuge par leur maîtresse aimante. La première a été abandonnée par son ancienne famille et était très craintive au départ. La seconde, quant à elle, a une histoire très forte puisqu’elle a été rapatriée vers le Royaume-Uni pendant la guerre en Ukraine, son pays d’origine. Elle était enceinte à l’époque et avait perdu tous ses chiots.

La meilleure des surprises

La nouvelle famille des chiennes a su réparer leur cœur brisé et les aider à surmonter les traumatismes de leur passé. Les femelles se sont toutes les 2 épanouies dans cette maison du bonheur, où leur amitié s’est renforcée. Elles ne manquent de rien et ont une vie enrichissante. Il est possible de suivre leurs aventures sur le compte TikTok @dittawiggles.

L’une des dernières vidéos en date, relayée par AOL, montre les retrouvailles entre les chiennes et leur meilleure amie. Leur propriétaire les a installées dans son véhicule et s’est stationnée en attendant que l’amie en question arrive. Quand cette dernière apparaît, les boules de poils ne peuvent contenir leur excitation. Elle se lève sur les sièges de la voiture, impatiente de voir la dame entrer. Quand celle-ci s’installe à bord, elles lui réservent un accueil plus que chaleureux !

La surprise a été une réussite et, une fois de plus, la propriétaire des toutous est parvenue à embellir leur journée. Ceux-ci ont la chance d’être tombés au sein d’un foyer aussi attentionné. Une chose est sûre, ils nagent dans le bonheur depuis leur adoption !