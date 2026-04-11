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Ce Terre-Neuve passe la nuit chez sa « mamie » qui le gâte en lui préparant ses gâteaux pour chien préférés (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Gâté comme jamais par sa grand-mère de 96 ans, Chewy a eu droit à une surprise aussi attendrissante que gourmande : des « pupcakes » faits maison, spécialement adaptés pour lui. Dans une vidéo devenue virale, on le découvre suivre la préparation avant de savourer ces friandises sous les yeux de celle qu’il adore.

Illustration : "Ce Terre-Neuve passe la nuit chez sa « mamie » qui le gâte en lui préparant ses gâteaux pour chien préférés (vidéo)"
© chewythenewfoundland / Instagram

On ne présente plus Chewy, cet adorable Terre-Neuve devenu star des réseaux sociaux grâce à sa magnifique fourrure mouchetée marron et blanc, mais aussi et surtout sa grande tendresse. L'affection qu'il a pour sa « mamie » de 96 ans est presque aussi connue que le chien lui-même.

On se souvient notamment de la fois où il s'était signalé en l'accompagnant jusqu'à la boîte aux lettres, ou encore de sa petite crise de « jalousie » quand il la voyait caresser un congénère.

Quand Chewy va chez sa grand-mère humaine, il sait pertinemment qu'il sera traité comme un roi. C'est ce qui s'est produit récemment, lorsqu'il a eu l'occasion de passer la nuit chez elle. Comme à son habitude, elle l'a gâté et lui a même réservé une savoureuse surprise.

La nonagénaire lui a, en effet, cuisiné avec amour ses friandises préférées : des cupcakes (renommés pupcakes pour l'occasion) préparés selon une recette spécialement conçue pour les chiens. Dans une vidéo mise en ligne le 27 mars 2026 sur le compte Instagram « chewythenewfoundland » et relayée par PetHelpful, on peut le voir assister à toute la préparation des gâteaux, puis les déguster sous les caresses de sa meilleure amie. La voici :

La recette en bonus

La recette a d'ailleurs été fournie en commentaire :

Ingrédients pour 6 à 8 « pupcakes » :

  • 1 œuf
  • 1/3 de tasse de compote de pommes
  • 1 grosse cuillère de beurre de cacahuète
  • 1 tasse de flocons d’avoine
  • 1 grosse cuillère de yaourt grec
  • 1/2 banane

Cuisson : enfourner à 180 °C pendant 18 à 22 minutes.

Petite précision au passage : la compote de pommes n'est à donner à son chien que si elle est sans sucre ajouté. Attention aussi au xylitol, toxique, que l'on peut retrouver dans la compote de pommes, justement, et dans le beurre de cacahuète.

A lire aussi : « À chaque fois qu’elle m’entend mettre son émission, elle se met à l’aise », cette chienne issue d’un sauvetage nous donne une vraie leçon de confort (vidéo)

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chewythenewfoundland / Instagram

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