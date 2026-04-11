Ce Terre-Neuve passe la nuit chez sa « mamie » qui le gâte en lui préparant ses gâteaux pour chien préférés (vidéo)

Gâté comme jamais par sa grand-mère de 96 ans, Chewy a eu droit à une surprise aussi attendrissante que gourmande : des « pupcakes » faits maison, spécialement adaptés pour lui. Dans une vidéo devenue virale, on le découvre suivre la préparation avant de savourer ces friandises sous les yeux de celle qu’il adore.

On ne présente plus Chewy, cet adorable Terre-Neuve devenu star des réseaux sociaux grâce à sa magnifique fourrure mouchetée marron et blanc, mais aussi et surtout sa grande tendresse. L'affection qu'il a pour sa « mamie » de 96 ans est presque aussi connue que le chien lui-même.

On se souvient notamment de la fois où il s'était signalé en l'accompagnant jusqu'à la boîte aux lettres, ou encore de sa petite crise de « jalousie » quand il la voyait caresser un congénère.

Quand Chewy va chez sa grand-mère humaine, il sait pertinemment qu'il sera traité comme un roi. C'est ce qui s'est produit récemment, lorsqu'il a eu l'occasion de passer la nuit chez elle. Comme à son habitude, elle l'a gâté et lui a même réservé une savoureuse surprise.

La nonagénaire lui a, en effet, cuisiné avec amour ses friandises préférées : des cupcakes (renommés pupcakes pour l'occasion) préparés selon une recette spécialement conçue pour les chiens. Dans une vidéo mise en ligne le 27 mars 2026 sur le compte Instagram « chewythenewfoundland » et relayée par PetHelpful , on peut le voir assister à toute la préparation des gâteaux, puis les déguster sous les caresses de sa meilleure amie. La voici :

La recette en bonus

La recette a d'ailleurs été fournie en commentaire :

Ingrédients pour 6 à 8 « pupcakes » :

1 œuf

1/3 de tasse de compote de pommes

1 grosse cuillère de beurre de cacahuète

1 tasse de flocons d’avoine

1 grosse cuillère de yaourt grec

1/2 banane

Cuisson : enfourner à 180 °C pendant 18 à 22 minutes.

Petite précision au passage : la compote de pommes n'est à donner à son chien que si elle est sans sucre ajouté. Attention aussi au xylitol, toxique, que l'on peut retrouver dans la compote de pommes, justement, et dans le beurre de cacahuète.

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chewythenewfoundland / Instagram