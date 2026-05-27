Après 3 années passées auprès d’un propriétaire maltraitant qui le laissait attaché en plein soleil, un chien prend la route vers sa nouvelle vie (vidéo)

Chubbs a connu des maltraitances durant 3 ans. Son propriétaire lui refusait l’accès à l’intérieur de la maison et le chien devait subir la chaleur et l’impossibilité de se déplacer. Une femme l’a repéré et a convaincu le propriétaire de lui céder afin de lui offrir une vie plus digne. Le trajet du chien s’est déroulé dans un climat de douceur touchant.

Chubbs, le Pitbull, a connu des années de cauchemars. Au fond d’un terrain, il était enchaîné sous le soleil accablant de l’Alabama (États-Unis), racontait Your Tango. Malgré sa gentillesse évidente, le chien n’était visé par aucun geste de tendresse. Il aura fallu qu’une femme s’inquiète pour lui et qu’elle se démène pour le récupérer pour qu’il puisse, enfin, entamer un nouveau chapitre de sa vie.

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@lindsayboyk / TikTok

Une longue négociation

Lindsay, la femme en question, a pris ses dispositions pour ramener Chubbs chez elle. Cela n’aura pas été simple car elle a dû convaincre le propriétaire du chien de le laisser partir. Durant les premiers temps, ce dernier refusait catégoriquement, puis a finalement accepté la proposition. Chubbs a, ce jour-là, pu mettre un terme à cette vie qui lui causait tant de peine.

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Un road trip qui a scellé un lien de confiance

Pour rejoindre sa future maison, Chubbs se préparait à 12 heures de voyage. Dès son arrivée dans la voiture de Lindsay, il s’est installé sur la banquette arrière, comme soulagé de se trouver enfin dans un endroit confortable et sécurisant.

Par la suite, le voyage a été plein de surprises pour la nouvelle propriétaire qui a pu voir son protégé s’ouvrir à elle peu à peu. Il s’est d’abord rapproché d’elle en posant ses 2 pattes sur l’acoudoir à côté d’elle, puis a fini par lui adresser quelques gentilles léchouilles sur le visage.

Lindsay a été émue car elle a compris que Chubbs avait besoin de cette affection qu’il n’avait jamais véritablement connue.

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Un coup de foudre familial

Arrivé à bon port, après ces 12 heures de route aussi intenses que joyeuses, Chubbs a pu s’installer dans sa nouvelle maison. Accueilli à bras ouverts par ceux qui étaient désormais les siens, le chien a tout de suite repéré les coins confortables de l’endroit, et notamment le canapé.

La vie du grand chien est aujourd’hui bien plus sereine. Il a laissé les maltraitances et le manque de tendresse derrière lui pour découvrir un quotidien différent en tout point.