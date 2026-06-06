Une chatte errante dépose ses deux nouveau-nés devant une porte avant que la famille ne décide de les sauver

Alors qu’ils venaient tout juste de naître, 2 chatons âgés d’un jour à peine ont été déposés sur le seuil d’une maison par leur mère errante. Trouvés par les propriétaires des lieux qui n’avaient aucune expérience dans les soins à apporter aux nouveau-nés prématurés, les petits ont été confiés à l’association Chatons Orphelins Montréal. Pris en charge par les bénévoles, les chatons ont été soignés et nourris, et s’épanouissent désormais côte à côte au sein d’une famille d’accueil.

Juste après avoir mis bas, une chatte errante a déposé, l’un après l’autre, ses 2 chatons devant la porte d’une maison. Les propriétaires, un père et sa fille, ont d’abord découvert le plus fragile qui avait encore son cordon ombilical et était froid au toucher, puis, peu de temps après, le second.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Des chatons en grande difficulté

Comme le soulignait un post de l’association Chatons Orphelins Montréal (COM), les 2 avaient désespérément besoin d’aide et la famille a réagi aussitôt. La famille « a tout de suite eu le bon réflexe d'agir pour réchauffer le bébé » précisait l’association avant d’indiquer qu’elle avait ensuite « contacté le vétérinaire pour avoir des conseils pour ne pas qu'il meure, et pour le nourrir au compte-goutte. [...] La famille a réussi à le réchauffer et le bébé a commencé à bouger, il serait décédé sans aide immédiate. Les 2 bébés naissants avaient leur cordon tout frais, ils ne pouvaient pas garder leur chaleur, ils ont été mis sur des bouillottes pour remonter leur température.»

La nuit même, les petits, âgés d’un jour à peine, ont été conduits à l’association, et baptisés Hermione, la petite chatte calico, et Griffon, le chaton gris.

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Des nouvelles données régulièrement

Ils pesaient 64 et 72 grammes quand ils sont arrivés au sein du refuge. « À cet âge et avec ce poids, et sans mère, la marge d’erreur est mince et les chances de survie sont faibles. Ils avaient besoin de soins spécialisés », expliquait Chatons Orphelins Montréal au média LoveMeow. Pesés de façon quotidienne, alimentés par sonde quand cela était nécessaire afin qu’ils aient tous les nutriments essentiels à leur survie, les deux chatons ont peu à peu grandi et gagné des forces.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Griffon, pourtant, était plus faible et un peu en retard par rapport à Hermione. Confiés à une famille d’accueil, ils ont fini par dépasser les 200 g. « Ce sont de petits guerriers qui sont devenus des chatons vifs et pleins d’entrain » affirmait COM qui a régulièrement donné des nouvelles de leur évolution sur son compte Facebook .

Un lien indestructible

Les deux petits survivants ont très vite montré un lien très puissant. Cette terrible épreuve les avait tant rapprochés qu’ils se suivaient l’un l’autre et exploraient leur environnement côte à côte. Ils révélaient des caractères complémentaires, audacieux pour Hermione, et plus calme pour Griffon, jouant ensemble, se bagarrant comme deux chatons espiègles.

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Chatons Orphelins Montréal / Facebook

« Il [Griffon] adore qu'on le prenne dans les bras et se blottir contre nous. Dès qu'on le touche, il se met à ronronner » soulignait la famille d’accueil. « Les 2 petits continuent leur sevrage avec les minets de la maison, ils aiment tout le monde. Hermione et Griffon sont de vrais petits survivants, ils sont arrivés avec nous naissants avec leur cordon, et ils ont réussi à survivre », concluait le plus récent post à leur sujet diffusé par COM.