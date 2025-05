Un Teckel surprend sa famille en révélant ses talents insoupçonnés de truffier

Il arrive parfois que les plus belles surprises naissent au détour d’une simple promenade. A Dijon (21), un jeune Teckel prénommé Ernest a révélé, sans la moindre formation, un flair exceptionnel pour la truffe. Un don aussi inattendu qu’émouvant, et que ses maîtres ont choisi d’accompagner avec tendresse.

Nos chiens ont du talent, et certaines de ces aptitudes – parfois bien cachées – ont de quoi surprendre. Marie et Julien, un couple de Dijonnais, peuvent en témoigner, eux dont l’ami à 4 pattes s’est avéré être un dénicheur de truffes particulièrement doué, rapporte Actu Dijon.

La vocation de truffier d’Ernest, ses humains l’ont découverte tout récemment, lors de ce qui n’était censé qu’être une simple promenade. Ce jour-là, alors qu’il se baladait tranquillement en tenant fermement son bâton préféré entre les crocs, le Teckel n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire a couru en direction d’une motte de terre qui semblait l’intéresser au plus haut point. Il s’est mis à creuser à cet emplacement et en a extrait une truffe, à la grande surprise de Marie et Julien.



Leur étonnement n’a fait que s’accentuer par la suite, à mesure qu’Ernest enchaînait les découvertes du même type. Depuis, le magnifique quadrupède bas sur pattes et au pelage noir et feu compte une quinzaine de jolies truffes déterrées à son actif. L’ensemble pèserait 350 grammes, d’après son maître.

Il s’agit principalement de truffes d’été de Bourgogne, dont le prix peut atteindre 20 euros les 100 grammes.



« C’est une distraction pour lui »

Rien ne semblait prédestiner Ernest à une telle spécialité, ses propriétaires insistant sur le fait qu’il n’a jamais été entraîné à le faire. « Il n’a pas d’instinct de chasse, mais il a toujours été plus attiré par les odeurs », explique ainsi Marie, qui ajoute qu’il « aime renifler le sol, mais jusqu’ici, il ne creusait pas ».

« Il fait ça comme un jeu. On sent qu’il est content de le faire. C’est une distraction pour lui », poursuit Julien.

Le couple souhaite accompagner Ernest dans le perfectionnement de ce talent, sans pour autant chercher à en tirer un profit commercial. Leur priorité demeure le bien-être et l’épanouissement de leur chien. Tant qu’il exerce son activité de truffier avec plaisir et sans pression, ils continueront sur cette voie.