Après une chute dans la piscine, ce chien échappe de justesse à la noyade grâce à l’intervention rapide de son jeune maître (vidéo)

Un instant d’inattention a bien failli coûter cher à Stevie, le chien de la famille Bryant, lorsqu’il a failli se noyer dans la piscine. Heureusement, son jeune maître a vu sa détresse et a agi immédiatement. Un geste salué par tous qui montre l’importance d’être vigilant à chaque instant avec nos petits compagnons à fourrure.

L’histoire de Stevie, le chien de Shannon Bryant, une habitante de Kingwood au Texas (États-Unis), rappelle à quel point une situation ordinaire peut basculer en un instant. Ce jour-là, alors que Shannon profitait d’un instant de calme dans le jardin avec son fils, la situation a soudainement dégénéré, se transformant en cauchemar en quelques secondes.

Une scène ordinaire qui bascule

Une des caméras de la maison a capturé la scène : on y voit Shannon et son fils discuter près d’un bassin, lorsque Stevie, le petit chien de la famille, tombe tout à coup dans la piscine.

© @shannanigans0624 / TikTok

Encore sous le choc de la rapidité de l’accident, Shannon a expliqué à PEOPLE qu’elle était alors concentrée sur un autre problème, en essayant de trouver une solution pour soigner un poisson koi malade qu’il fallait sortir du bassin.

C’est lors de ce bref instant d’inattention que Stevie a réussi à se faufiler dehors par une chatière récemment installée.

© @shannanigans0624 / TikTok

Une réaction instinctive

Tombé dans la piscine, le petit Stevie avait bien du mal à rester à flot. Le fils de Shannon a immédiatement pris conscience de la gravité de la situation et, malgré son jeune âge, il n’a pas hésité une seconde en voyant la détresse de la boule de poils : il s’est précipité vers la piscine, s’est penché et a sorti le pauvre Stevie de l’eau, mettant fin à ce qui aurait pu devenir un accident grave presque aussi vite que tout avait commencé.

@shannanigans0624 Please don’t forget to keep an eye out on the little fur babies in your life also if you own a pool. I let my guard down, as I was trying to figure out a way to get a sick Koi out for hospitalization. We had just installed a dog door last week, so I don’t even want to think about what would have happened had we not been there. And please, no negative comments…. I already feel horrible. ? [Raw recording] Record playback noise 01 (3 minutes) - Icy Light

« Nous venions d’installer une chatière la semaine dernière, alors je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si nous n’avions pas été là », a confié Shannon sur TikTok, insistant sur l’importance pour tous les propriétaires d’animaux de rester vigilants, surtout lorsqu’ils possèdent une piscine. Elle a ajouté que la vidéo servait de rappel pour surveiller de près nos « petits compagnons à 4 pattes ».

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© @shannanigans0624 / TikTok

Cette expérience a profondément marqué la famille et Shannon a tenu à exprimer sa gratitude envers son fils pour sa réaction instinctive et courageuse. « Il faut partager cette vidéo pour rappeler aux gens l’importance d’être attentifs à leur environnement », a-t-elle également déclaré à la plateforme Storyful, où elle a d’abord partagé la scène.

Pour elle et sa famille, ce moment restera toujours un puissant rappel que la vie peut basculer en un instant et que la vigilance est essentielle, surtout quand de jeunes enfants et des animaux sont impliqués.