En balade sur son exploitation, le chien d'un ami déniche une truffe énorme !

Un trufficulteur du Périgord a fait une très belle trouvaille sur son exploitation agricole : une truffe noire de plus d’un kilogramme. Une découverte à mettre à l’actif du chien de son ami, un jeune Lagotto Romagnolo qui peut être fier d’avoir débusqué ce petit trésor.

Eric Duclaud est reconnaissant envers le « jeune chien très prometteur » d’un ami. Grâce au flair du canidé, ce trufficulteur a pu déterrer une belle et grosse truffe, valant des centaines d’euros. Un récit rapporté par France Bleu Périgord.

La découverte a été faite le samedi 29 janvier au domaine de Lasfargues, à Florimont-Gaumier en Dordogne. Eric Duclaud y avait planté sa truffière il y a 10 ans, mais cette dernière n’en est qu’à sa première année de production. Ce qui ne l’a pas empêchée d’offrir à son propriétaire quelques jolies surprises, dont « une truffe de plus d’un kilo, et une autre de plus de 800 grammes », confie-t-il au média régional.

Mais celle trouvée fin janvier grâce au talentueux Chien d’eau Romagnol les surpasse toutes, puisqu’elle affiche 1,380 kilogramme à la balance.

« Quand on l'a sortie de terre, nous avons été étonnés par les dimensions de cette truffe », raconte Eric Duclaud. Le trufficulteur l’a extraite en prenant toutes ses précautions, afin de ne pas l’abîmer.

Le mardi suivant, il a pu vendre cette truffe du Périgord, également appelée truffe noire (Tuber melanosporum), sur le marché de producteurs de Lalbenque dans le Lot voisin.

Le Chien d’eau Romagnol, truffier hors pair ?

Originaire, comme l’indique son nom, de la région historique de Romagne (Italie du Nord), le Chien d’eau Romagnol figure parmi les races canines traditionnellement utilisées dans la détection de truffes.

Le Rottweiler, le Berger Allemand, le Berger Australien ou encore le Labrador Retriever excellent, eux aussi, en tant que truffiers.