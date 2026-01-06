Un signalement anonyme permet à 71 chiens entassés et détenus dans des conditions indignes de connaître une tout autre vie

Une nouvelle affaire de maltraitance animale rappelle à quel point la vigilance du public peut sauver des vies. Grâce à un signalement, des dizaines de chiens ont pu être soustraits à un véritable calvaire et pris en charge pour espérer, enfin, un avenir meilleur.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, les forces de l’ordre ont mené une opération de grande envergure sur plusieurs propriétés suspectées d’abriter un élevage canin illégal. L’intervention a permis de sauver 71 chiens, dont des chiots, rapportait la BBC .

Les maisons en question se trouvent à Radcliffe, dans le comté du Grand Manchester. La police locale (Greater Manchester Police) indique avoir été informée de la situation des canidés par un témoignage anonyme.



“Suite à des renseignements fournis par un membre de la communauté, nous avons pu saisir des chiens et des chiots, dont la plupart étaient détenus dans des conditions extrêmement mauvaises, et, en collaboration avec la RSPCA, nous leur avons offert une nouvelle vie”, a en effet déclaré l’inspecteur Halligan, de la police mancunienne.

L’opération policière ayant visé ces usines à chiots a débouché sur l’arrestation de 4 personnes soupçonnées de maltraitance animale. Il s’agit de 2 hommes âgés de 37 et 51 ans, ainsi que 2 femmes âgées de 31 et 50 ans. Ces individus ont tous obtenu une libération sous caution, mais la justice n’en a pas encore fini avec eux, car les forces de l’ordre poursuivent leur enquête.



L’importance de la vigilance et des signalements

Comme évoqué par l’inspecteur Halligan, l’association britannique de protection animale RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) a pris part à ce sauvetage. Elle a procédé à l’évacuation des chiens et des chiots, puis les a placés dans des refuges et en familles d’accueil en attendant de pouvoir les proposer à l’adoption. Tout dépendra de leur état de santé et de leur évaluation comportementale.

Cette triste affaire souligne le rôle important des témoins dans la lutte contre la maltraitance et la cruauté envers les animaux. La police du Grand Manchester invite d’ailleurs toute personne suspectant la survenue de tels actes de l’en informer ou de contacter la RSPCA.