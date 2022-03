Sauvée d'une usine à chiots où elle vivait dans des conditions infâmes, Bonnie combat aujourd'hui le crime

L'année 2021 marque un tournant décisif dans la vie de Bonnie. La chienne, âgée de 6 mois à l'époque, a été sauvée d'une usine à chiots au pays de Galles. Aujourd'hui, elle a rejoint les rangs de la police en tant que chien de recherche.

Bonnie a vu le jour dans l'un des pires endroits du pays de Galles. La femelle Labrador Retriever était retenue dans une usine à chiots et vivait dans des conditions infâmes. Négligée, souffrant de cachexie et de problèmes de peau, la petite chienne âgée de 6 mois a été trouvée dans un état alarmant en 2021.

Ce jour-là, la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) et la police locale ont libéré une vingtaine de chiens, lesquels ont été accueillis à bras ouverts par les bénévoles de différents refuges. « Lorsqu'ils ont sorti les chiens des 2 premiers enclos, aucun d'eux ne savait marcher en laisse et ils étaient tous terrifiés par le monde extérieur », a déclaré l'inspectrice de la RSPCA, Gemma Cooper, à la BBC.

Bonnie a été relogée au West Hatch Animal Centre, une succursale de la RSPCA située dans le comté du Somerset. Cette opération de sauvetage a signé la fin d'un calvaire et le début d'une nouvelle vie bien méritée.

Bonnie aide la police à combattre le crime

Après avoir vécu dans des conditions déplorables, Bonnie et ses congénères ont été remis sur patte. Et l'avenir de notre héroïne était déjà tout tracé...

Le personnel du refuge a remarqué que la belle à la robe sable avait du potentiel en tant que chien de travail. Comme les endroits sombres l'effrayaient, elle a cependant échoué les tests des pompiers. Mais ce n'était pas si grave, car Bonnie a trouvé sa voie ailleurs.

En effet, la femelle Labrador Retriever a commencé son entraînement avec le maître-chien Claire Todd et son partenaire canin répondant au nom de Stella. Une fois sa formation en recherche d'espèces, de drogues et d'armes à feu terminée en décembre 2021, Bonnie a officiellement rejoint les rangs de la police. Aujourd'hui, elle vit et travaille avec un dénommé Hunt et son Berger Allemand, Django, qu'elle apprécie particulièrement.

Aimante, amicale et très douée, Bonnie a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Après avoir vécu l'enfer, elle lutte contre le crime avec ses collègues humains et s'épanouit chaque jour un peu plus. Quel destin !