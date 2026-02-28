« Mes petits bébés », 2 chiots perdus transforment une matinée ordinaire en adorable chaos chez une inconnue (vidéo)

Dilslee pensait commencer sa matinée tranquillement, jusqu’à ce que 2 chiots inconnus apparaissent de manière inattendue sur le pas de sa porte. Comme il était impossible de les laisser là, la jeune femme a dû réorganiser sa journée pour s’occuper de ses petits invités à 4 pattes, le tout dans un joyeux chaos.

Imaginez commencer votre matinée en trouvant 2 chiots inconnus devant votre porte : c’est exactement ce qui est arrivé à Dilslee, coach sportive et créatrice de contenu, lors de sa promenade matinale. Touchée par ces 2 adorables boules de poils perdues, la jeune femme n’a pas eu d’autres choix que de bouleverser ses plans pour les aider.

2 mystérieux chiots sur le pas de la porte

Dans une vidéo relayée par DogTime, on voit ainsi Dilslee découvrir 2 petits chiots assis seuls sur ses marches, comme s’ils attendaient qu’on vienne à leur secours.

Attendrie, la jeune femme les appelle aussitôt « mes petits bébés » et commence à leur donner des friandises, mais aussi de l’eau car les 2 boules de poils étaient visiblement assoiffées. Souhaitant suivre malgré tout le programme de sa journée, Dilslee décide alors de les emmener en voiture jusqu’à son studio de fitness, ne pouvant les laisser seuls chez elle.

© @dilslee / Instagram

Une fois arrivés à destination, c’est le chaos : la nourriture qu'elle leur donne disparaît en un clin d’œil. « On dirait qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie », dit-elle en regardant ses invités vider leur gamelle. On voit également que si l’un des petits chiens est calme et proche d’elle, l’autre semble déborder d’énergie.

Dans tous les cas, il est certain que cette rencontre inattendue a transformé « un jeudi comme un autre » en véritable aventure, « une quête parallèle classique » comme le souligne la légende de la publication.

Une journée bouleversée

Dilslee avait pourtant prévu une journée bien chargée, mais tout est vite tombé à l’eau dès que les chiots sont arrivés chez elle. Malgré tout, ces 2 adorables "contretemps" ne semblent pas déplaire à la jeune femme.

On la voit d’ailleurs murmurer « mon petit ange » à ses 2 protégés blottis sur une serviette rouge, se demandant comment son studio s’est transformé en garderie pour chiots.

© @dilslee / Instagram

Après cette vidéo qui a conquis des milliers de personnes, Dilslee a partagé la deuxième partie de leurs aventures en demandant à sa communauté des idées de noms pour ces 2 adorables toutous. Elle assure également que sa propre chienne Billie est « la meilleure des grandes sœur » pour eux et se demande si elle pourrait vraiment devenir la maman de 3 chiens…

Finalement, Dilslee n’a pas pu adopter ces 2 chiots qu’elle a surnommés Sugar et Spice : elle a réussi à retrouver leur véritable famille !

Les 2 bébés s’étaient simplement échappés, et comme elle le raconte en légende d’une 3e vidéo : « La famille était aux anges, et les enfants fous de joie quand nous les avons ramenés. » Une belle histoire qui se termine parfaitement bien !