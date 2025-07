Sauvetage de 148 chiens enfermés et affamés découverts dans un élevage illégal organisé sur 2 sites

Près de 150 chiens ont été secourus à la faveur d’une vaste opération policière visant un élevage illégal organisé sur 2 sites, rapportait KJRH le lundi 23 juin.

Le bureau du shérif du comté de Rogers, dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis), a effectivement mobilisé ses agents qui ont exécuté 2 mandats de perquisition dans autant de maisons situées à une quinzaine de kilomètres l’une de l’autre.

Cette double intervention réalisée hier a débouché sur la découverte et l’évacuation de 100 chiens à Oologah et de 48 autres à Clarmore. Il s’agit, pour la plupart, de Beagles.



Humane Society of Tulsa / Facebook

Roma Ramthun habite Clarmore, à quelques pas de l’élevage clandestin. Elle dit avoir dénoncé les mauvais traitements dont les canidés étaient victimes à maintes reprises ces dernières années. « Vous ne pouvez pas les traiter comme s'ils n'étaient que des objets, a-t-elle déclaré. Ce sont des êtres vivants et ils ont tellement besoin de nous. C'est une chose terrible. »



Humane Society of Tulsa / Facebook

D’après le shérif Scott Walton, l’un des suspects a été identifié. Un 2e est activement recherché par les forces de l’ordre. « Ce sont des gens malades qui ont trouvé un moyen de gagner de l'argent », a-t-il dit.

Le shérif Walton a ajouté qu’il pourrait y avoir un 3e site avec davantage de chiens. Son emplacement n’a pas encore été révélé.



Humane Society of Tulsa / Facebook

« Le plus difficile commence maintenant »

Cette opération a été menée en collaboration avec le département de l’Agriculture de l’Etat de l’Oklahoma, ainsi que l’association locale de protection animale Humane Society of Tulsa.

« Ce que nous avons découvert était épouvantable : des chenils sales, des blessures non soignées et des chiens terrifiés, privés des soins les plus élémentaires. Nombre d'entre eux n'ont jamais connu de contact doux, de lit douillet ou la sensation de courir librement », peut-on lire sur la page Facebook de la Humane Society of Tulsa.



Humane Society of Tulsa / Facebook

« La partie la plus difficile commence maintenant : la guérison, poursuit l’association. Nous nous engageons à donner à chacun de ces Beagles la seconde chance qu'il mérite, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Le chemin à parcourir sera long et semé d'embûches : soins médicaux, rééducation et rétablissement émotionnel. Votre soutien aujourd'hui aura un impact direct sur leur avenir. »

L’enquête et la réhabilitation des chiens n’étant qu’à leurs débuts, ces derniers ne sont pas encore adoptables.