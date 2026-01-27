A l’infirmerie de ce lycée, les élèves découvrent un chien médiateur qui change leur façon de se confier

Dans un lycée breton, Chelsea, une charmante croisée Golden Retriever / Husky, apporte douceur et réconfort aux élèves. Sa présence transforme l’infirmerie en un véritable havre de sérénité, où les jeunes peuvent se sentir écoutés et apaisés.

Les chiens qui interviennent dans les écoles en tant que vecteurs de thérapie ou de médiation sont de plus en plus nombreux. Tout comme dans d’autres domaines, notamment la justice, leur présence apaisante permet aux enfants et aux adolescents de s’exprimer plus facilement et d’être plus sereins.

Chelsea, croisée Golden Retriever / Husky Sibérien de 7 ans, fait partie de ces loulous qui, grâce à leurs aptitudes naturelles et à une formation spécifique, rendent le quotidien des élèves bien plus agréable.

Elle a intégré l’infirmerie du lycée Félix Le Dantec à Lannion, dans les Côtes-d’Armor, cette année, aux côtés des infirmières scolaires Isabelle Citronnelle et Laura Fégard qui sont à l’origine de cette initiative. Elles ont d’ailleurs bénéficié du soutien de la directrice de l’établissement dès le lancement du projet, rapporte Le Trégor .



S.B. / Le Trégor

Le rôle de Chelsea consiste à aider les élèves à se remettre de leurs petits maux physiques, mais aussi à surmonter leurs problèmes émotionnels. Pour beaucoup d’entre eux, l’infirmerie est, en effet, un espace où l’on vient aussi pour se confier, en particulier lorsque l’on fait face à des tensions importantes liées aux difficultés scolaires, au cadre de vie ou, plus globalement, au contexte social.

Confiance et sérénité

Les jeunes gens qui le souhaitent peuvent donc se faire soigner en présence de Chelsea dans la salle n°1 de l’infirmerie, la n°2 étant réservée aux consultations sans chien pour respecter la volonté de tous les élèves.

Grâce à cette chienne, ils sont généralement plus en confiance et plus détendus lorsqu’ils sont examinés, traités ou tout simplement écoutés. Les infirmières constatent une nette amélioration sur ce plan et savent que l’accompagnement assuré par Chelsea contribue grandement à une meilleure adhésion au suivi médical.

Elle transforme l’infirmerie en un lieu apaisant, où les élèves peuvent se sentir soutenus. Sa présence montre à quel point un chien peut enrichir la vie scolaire et rendre les journées plus douces.