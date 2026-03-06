Secouru in extremis dans la dangereuse jungle du Costa Rica ce chien très malade trouve enfin sa famille d'adoption

Abandonné et à bout de forces dans la jungle du Costa Rica, un chien a miraculeusement survécu et reçu des soins vitaux grâce à l’intervention de l’association Humane World for Animals. Aujourd’hui guéri et adopté, Bosque profite d’une vie sereine entouré d’amour aux côtés de sa nouvelle famille et de son amie Bolincha.

L'association Humane World for Animals organise régulièrement des voyages pour ses sympathisants afin qu'ils puissent participer à des campagnes en faveur des animaux sur le terrain et découvrir les pays dans lesquels ses équipes interviennent. En octobre 2025, une telle initiative avait eu lieu au Costa Rica, avec un groupe de 11 visiteurs.

Grettel Delgadillo, directrice adjointe des programmes et des politiques de Humane World for Animals Costa Rica, et un guide local les accompagnaient lors d'une visite au cœur du Parc National Tortuguero, caractérisé par l'extrême richesse de sa faune et de sa flore. C'est là, contre toute attente, qu'un chien maigre et au pelage en très mauvais état a surgi de nulle part.

« Un miracle qu'il soit encore en vie »

Marchant seul dans la forêt, clairement épuisé, l'œil gauche trouble, les oreilles infectées et la peau irritée, il s'est approché du groupe en toute confiance, comme s'il était soulagé de trouver enfin l'aide qu'il attendait désespérément. Au-delà de la souffrance, ils percevaient de la douceur dans son regard.



Humane World for Animals

Le guide a rapidement reconnu le chien ; il l'avait vu sur l'une des caméras placées dans la jungle pour filmer et surveiller les jaguars. Le canidé aurait d'ailleurs pu croiser la route de l'un de ces derniers, et la rencontre aurait été dramatique pour lui. « C'était un miracle qu'il soit encore en vie » a ainsi déclaré Sofia Herra, responsable du programme de lutte contre la cruauté envers les animaux de compagnie.

Le chien avait très probablement été abandonné. L'association a tout de suite contacté des partenaires à San José, capitale du Costa Rica, et ceux-ci ont trouvé une clinique vétérinaire pour ses soins.

2 bénévoles locaux ont accueilli le rescapé chez eux pour la nuit. Il a ainsi eu droit à un bain et un repas. Appelé Bosque (« forêt » en espagnol) par ses sauveurs, il a effectué un long périple le lendemain, d'abord en bateau, puis à travers les montagnes pour rallier San José.



Humane World for Animals

A son arrivée, il a été pris en charge par Animal Hope Costa Rica, organisation partenaire de Humane World for Animals, et transporté à la clinique. Outre les infections auriculaire et dermatologique, les vétérinaires ont constaté qu'il était en nette insuffisance pondérale, déshydraté et atteint de dirofilariose (maladie des vers du cœur). Il a commencé les traitements, et au fil des jours, son état de santé s'est amélioré.

Guéri et adopté

Un mois plus tard, le brave Bosque a non seulement guéri de la dirofilariose, mais il a, en plus, rejoint une famille aimante. Le chien a, en effet, été adopté.

Il profite de sa nouvelle vie auprès de ses adoptants et de sa congénère, appelée Bolincha. Ses propriétaires sont totalement sous le charme de leur nouveau compagnon débordant de douceur et d'affection.



Humane World for Animals

Bosque, qui devait survivre au jour le jour dans la jungle, coule désormais des jours heureux dans la sécurité, l'amour et le confort d'un foyer.

