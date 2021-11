Une famille rencontre un chien sénior sans globes oculaires, et donne un nouveau souffle à sa vie

Les bénévoles d'un refuge situé à Pittsburgh (États-Unis), le Humane Animal Rescue, se sont inquiétés de l'avenir de Rusty. Âgé de 9 ans et aveugle, il a pourtant fait fondre le cœur d'une famille plus rapidement que prévu !

Rusty n'a pas eu une vie facile... Le chien a vécu dans l'errance pendant une période indéterminée, avant d'être secouru par le personnel de la Humane Society of Parkersburg, rapporte Newsweek.

Un mois après son arrivée au refuge, aucune demande d'adoption n'a été effectuée. Le personnel a donc estimé qu'il aurait plus de chances de trouver une nouvelle famille grâce au Humane Animal Rescue of Pittsburgh (HARP).

Le chien, âgé de 9 ans et aveugle, a bien toléré le voyage entre les 2 organismes et s'est rapidement adapté à son nouvel environnement. « Les volontaires ont reçu pour instruction d'approcher doucement Rusty afin de ne pas l'effrayer, mais il était très à l'aise avec tout le monde », a expliqué un membre de l'équipe. « Lentement, nous avons élargi son horizon avec de plus longues promenades autour du refuge, puis l'un de nos bénévoles a commencé à balader Rusty dans un parc voisin. »

© Humane Animal Rescue of Pittsburgh

Une opération chirurgicale délicate

En plus d'être affectueux avec les humains, il s'est avéré que Rusty appréciait tout autant la compagnie de ses congénères. Mais le chien sénior n'était pas disponible à l'adoption pendant un certain temps...

Et pour cause, le vieux canidé souffrait d'une luxation du cristallin, une affection douloureuse correspondant à la rupture partielle ou totale des fibres maintenant normalement le cristallin en place. Ses yeux étaient tellement abîmés, qu'une intervention chirurgicale était nécessaire.

Rusty a subi une double opération d'énucléation le 4 octobre 2021, le laissant sans globes oculaires. « Il était préférable de le faire avant de proposer Rusty à l'adoption, afin que les adoptants ne soient pas contraints de le faire à l'avenir », a déclaré une porte-parole de l'association.

© Humane Animal Rescue of Pittsburgh

Un second souffle

Étant donné sa condition spéciale, ses bienfaiteurs craignaient qu'il ne suscite l'intérêt de personne... Jusqu'au jour où Darrell Chulack et ses proches ont croisé sa route. « Ma fille, Kristen, avait vu Rusty sur Facebook et n'arrêtait pas de me dire de l'adopter », a confié la mère de famille.

« J'ai rendu visite à Rusty, il s'est approché, a commencé à me lécher les doigts et à remuer la queue. Il a fait fondre mon cœur. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu dans son chenil. »

La dame et sa fille se sont assises par terre, à côté du chien et lui ont tenu compagnie pendant une quinzaine de minutes. Le courant est tout de suite passé entre eux : Rusty venait de rencontrer les nouveaux membres de son foyer.

« La raison pour laquelle j'ai adopté Rusty était qu'il avait déjà eu assez de douleur et de chagrin dans sa vie. C'était un chien âgé handicapé et mon cœur ne me permettait pas de le laisser là-bas, alors je l'ai adopté », a indiqué Darrell. « Ma famille et moi avons donné à Rusty un nouveau souffle. »

Le quadrupède s'est parfaitement installé dans sa nouvelle maison. Il a même gagné 2 frères et sœurs canins, des Chihuahuas, ainsi qu'un frère félin !

© Humane Animal Rescue of Pittsburgh