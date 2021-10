En raison de sa différence, un Teckel albinos passe des années dans un refuge avant de vivre sa meilleure vie

Duke n’est pas un Teckel comme les autres, physiquement en tout cas. Cela ne l’empêche toutefois pas de mener une vie heureuse aux côtés de la seule personne qui s’était intéressée à lui du temps où il vivait en refuge.

Duke est un adorable chien de race Teckel et âgé de 8 ans. Il avait longtemps souffert de la particularité qui le caractérise, à savoir l’albinisme, comme le raconte Team Dogs.

Il est rare de rencontrer des Teckels albinos. Duke possède ainsi une robe entièrement blanche, un museau rose et des yeux bleus. Hélas, cela lui vaut aussi une surdité et une cécité partielles. De plus, Duke est atteint de cardiomyopathie dilatée, une maladie cardiaque, et doit porter un écran solaire lors des sorties en raison de sa sensibilité aux rayons du soleil.



duke_the.albino.dachshund / Instagram

A cause de son aspect unique et de ses besoins spécifiques en soins, le quadrupède a séjourné refuge sans qu’un aucun potentiel adoptant ne s’intéresse à lui. Jusqu’à la visite d’une certaine Mercedes Andrade en 2013.

Comptable de 38 ans établie au Texas, cette dernière est tombée sous le charme de Duke dès l’instant où elle l’a vu. Elle l’a adopté dans la foulée. « Vous ne pouviez pas vous empêcher de voir à quel point il était magnifique », se souvient-elle.



duke_the.albino.dachshund / Instagram

« C’est Duke qui nous a choisis »

Pour Mercedes Andrade, c’est Duke qui les a « choisis pour être sa famille, et non l'inverse. Il savait qu'il serait dans un foyer sûr et heureux ».

Après son adoption, le chien albinos est devenu célèbre dans sa nouvelle ville, mais aussi bien au-delà grâce à la médiatisation de son histoire. Un compte Instagram lui est même consacré, totalisant plus de 4000 abonnés.



duke_the.albino.dachshund / Instagram

Joueur insatiable, Duke a développé sa propre technique de cache-cache ; il entre dans le placard et s’y enferme en refermant la porte. Il se met ensuite à gratter pour qu’on le retrouve. Avec Dior, l’autre Teckel de la famille, l’entente est parfaite.

A lire aussi : Passionnée par les animaux, une Douaisienne consacre sa carrière à aider les propriétaires et leur chien à vivre en harmonie



duke_the.albino.dachshund / Instagram

Duke est aujourd’hui un chien comblé et épanoui. Mercedes Andrade s’estime, elle aussi, extrêmement chanceuse de l’avoir dans sa vie.