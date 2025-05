Un sauveteur prend une décision qui change radicalement la vie du chien le plus traumatisé qu'il ait sauvé

Niall, sauveteur expérimenté, à l’habitude de côtoyer des chiens en détresse. Il les nourrit au minimum et leur trouve une famille quand cela est possible. Récemment, il a fait la rencontre de Chance, une chienne extrêmement traumatisée. Après avoir passé du temps avec elle, le bienfaiteur a pris une décision qui changera certainement la vie du quadrupède à jamais.

Niall Harbison compte des centaines de sauvetages à son actif. L’homme, qui vit en Thaïlande, a changé de vie pour secourir les chiens en détresse. Chance fait partie des boules de poils errants ayant croisé son chemin et dont la vie a totalement changé depuis. Son histoire est particulièrement touchante, à tel point que le sauveteur lui-même a pris la décision de garder la chienne auprès de lui.

Lorsqu’il l’a rencontrée pour la première fois, elle était couverte de plaies très profondes. La femelle a été soignée pour celle-ci et est désormais guérie. Sur Instagram, Niall a ajouté qu’elle avait encore quelques soucis médicaux, dont des problèmes de sang et une peau abîmée, mais qu’elle finirait par guérir complètement. Il reste toutefois quelque chose de bien plus difficile à panser : ses blessures intérieures.

Une chienne en détresse

Chance est profondément traumatisée par tout ce qu’elle a enduré au cours de sa vie. Elle a extrêmement peur des humains et Niall a longtemps peiné à l’approcher malgré son expérience. Dans une vidéo, on le voit fréquemment utiliser un linge lorsqu’il doit toucher Chance, car elle risque de le mordre.

Niall tente alors de lui laisser suffisamment d’espace pour qu’elle ne se sente pas oppressée, tout en essayant de créer un lien avec elle : « Ce dont Chance a besoin plus que tout, c'est d'espace. Du temps pour comprendre à nouveau le monde », écrivait le bienfaiteur. Lequel avait conscience du travail nécessaire pour réhabiliter Chance, qui a déjà fait de petits progrès à ses côtés.

Une décision évidente

Il savait qu’en la plaçant à l’adoption, tous les efforts faits jusqu’à présent seraient effacés. Il savait aussi qu’il n’était pas possible de la remettre dans la rue, car elle n’y survivrait pas. Après une longue réflexion, Niall a finalement décrété que la meilleure des choses était de la garder avec lui pour veiller sur elle et poursuivre le travail commencé. Il l’a donc officiellement adoptée.

La chienne fait désormais partie du foyer, où se trouve également son congénère nommé Hank, un autre chien sauvé : « Vivre avec Hank et moi est l'endroit idéal pour qu'elle puisse couler ses jours et reprendre confiance en elle [...] j'ai décidé qu'elle aurait effectivement sa deuxième chance et que ce serait avec moi », écrivait Niall.