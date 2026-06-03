Ce Saint-Bernard sauvé après un abandon sillonne désormais les routes à bord du side-car de son adoptant

Abandonné dans les rues de Liverpool avant de trouver un adoptant, Louis profite aujourd’hui d’une vie pleine d’aventures aux côtés de son maître passionné de moto. Leur complicité est telle qu’un nouveau projet de voyage est déjà en préparation pour leur permettre de parcourir encore plus de kilomètres ensemble.

Louis, Saint-Bernard de 8 ans, et son maître Alan Valkeith, 78 ans, sont inséparables. Habitant March dans le Cambridgeshire (Etats-Unis), le duo sillonne les routes en side-car depuis des années, et attire forcément l'attention.

Passionné de moto, Alan Valkeith possède une Honda GL1500 Gold Wing à laquelle il a fait installer une nacelle latérale pour accueillir son chien et ainsi permettre à ce dernier de l'accompagner lors de ses virées.

« Les gens sourient dès qu'ils nous voient. Il nous est même arrivé que des automobilistes nous dépassent, s'arrêtent et descendent de voiture juste pour prendre des photos », explique le septuagénaire à la BBC .



Alan Valkeith

Il retrouve ce même mélange de curiosité et d'admiration auprès des forces de l'ordre. « La police m'a arrêté 3 fois pour prendre des photos, ce qui m'a paru drôle sur le moment », dit le motard à ce propos.

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« Il est tout excité parce qu'il sait qu'il va dans le side-car »

Alan Valkeith avait adopté Louis 6 ans plus tôt. Le quadrupède venait alors d'être découvert abandonné dans l'une des rues de Liverpool. Depuis, ils ne se quittent plus.

« Dès que je sors son harnais, il tire dessus, ce qu'il ne fait pas d'habitude, mais il est tout excité parce qu'il sait qu'il va dans le side-car », raconte le propriétaire du canidé.



Alan Valkeith

Alan Valkeith avait eu 3 autres Saint-Bernards, et tous voyageaient en side-car avec lui, car il « n'aime pas les laisser seuls à la maison ».

Pour rendre les voyages de Louis encore plus agréable, il construit actuellement une mini-caravane grâce à laquelle le loulou pourra se reposer et dormir confortablement. Dès qu'elle sera prête, le binôme entamera une série de périples plus longs. La première destination prévue est Ferry Meadows, à Peterborough.



Alan Valkeith

L’info Woopets : que dit la réglementation française en matière de transport d’un chien en side-car ?

En France, le transport d’un chien en side-car n’est pas interdit en tant que tel, mais il est encadré par plusieurs dispositions du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que du Code de la route. L’ article R214-50 du Code rural précise que le transport d’animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire lors d’un voyage privé est autorisé, sous réserve qu’il soit réalisé sous la responsabilité de l’accompagnateur et dans des conditions garantissant des conditions de confort minimales (espace, aération, besoins vitaux).

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Par ailleurs, le conducteur reste soumis aux règles générales de sécurité routière du Code de la route, notamment l’obligation de rester constamment en mesure de contrôler son véhicule. L’ article R412-6 prévoit en effet que rien ne doit gêner la liberté de mouvement ou le champ de vision du conducteur, ce qui peut s’appliquer à un animal transporté en side-car si son comportement ou son installation perturbe la conduite.

Enfin, même si aucun texte ne réglemente spécifiquement le side-car avec un chien, la responsabilité du conducteur est pleinement engagée en cas de transport dangereux ou inadapté. En pratique, l’animal doit donc être correctement attaché, protégé du vent et des projections, et installé de manière à ne jamais pouvoir interférer avec la conduite ou mettre en danger la circulation