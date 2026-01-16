Cette chienne pense être la seule à ne pas avoir de cadeau mais ses yeux s'illuminent dès qu'on lui tend sa surprise (vidéo)

A Noël, l’émotion n’est pas réservée qu’aux humains. Nos compagnons à 4 pattes aussi vivent des instants forts, parfois totalement inattendus. Une récente vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux en est la parfaite illustration, montrant à quel point un simple geste peut transformer l’humeur d’un chien et faire fondre des millions d’internautes.

Le matin du 25 décembre, tous les membres de la famille ont droit à leur cadeau, y compris ceux d’entre eux qui possèdent une douce fourrure. Même si certains d’entre eux ne donnent pas vraiment l’impression d’être dans l’esprit de Noël, il n’y a aucune raison de les priver de la joie de se voir offrir un présent bien mérité.

Jessica Lutz est clairement de cet avis. Cette utilisatrice du réseau social TikTok, qui se fait appeler “@jessicalutzracemom”, est l’heureuse propriétaire d’une adorable chienne répondant au nom de Chloe.

Son amie à 4 pattes, femelle Labrador Retriever à la robe chocolat, apparaît dans bon nombre de ses vidéos TikTok. L’une d’entre elles est particulièrement attendrissante et est d’ailleurs devenue virale, ayant généré 11,4 millions de vues.



@jessicalutzracemom / TikTok

On y découvre la réaction touchante de la chienne alors qu’elle découvre son tout nouveau jouet préféré offert par sa maîtresse le jour de Noël. Son bonheur de recevoir le cadeau est d’autant plus grand qu’elle semblait loin de s’y attendre et paraissait même un peu triste à ce moment-là, pour une raison qu’elle était la seule à connaître.

La magie de Noël a opéré !

Chloe était assise sur le canapé, perdue dans ses pensées, quand Jessica Lutz s’est approchée d’elle et lui a tendu un ourson en peluche. Après un bref moment d’hésitation, les yeux de la chienne se sont illuminés et elle s’est emparée de l’objet. La mélancolie qu’elle affichait jusque-là s’est instantanément volatilisée, comme par magie.

Voici la vidéo en question, relayée par PetHelpful :

Chloe est clairement une chienne d’une grande douceur et pleine d’affection. Elle se montre tendre avec tout le monde, y compris le lapin de la famille qui, pourtant, ne paraît pas partager son enthousiasme pour les câlins. Cette autre vidéo, postée en octobre 2025, en apporte la démonstration :

A lire aussi : Cette petite femelle Labrador apprend à fermer la porte de sa cage et profite de l’occasion pour piéger le chat de la famille (vidéo)