Un chien errant avec une plaie remplie d'asticots vivait dans un immeuble en train de s'effondrer

Découvert dans un bâtiment en ruines en Inde, un chien errant extrêmement mal en point semblait résigné, jusqu’à l’arrivée d’une aide inespérée. Celle d’une association locale dont les bénévoles ont été choqués par son état et la terrible blessure dont il souffrait.

Ocean paraissait condamné, mais ce chien errant a été sauvé au moment où il n’espérait sans doute plus recevoir de l’aide. Un récit rapporté par DogHeirs.

Le canidé en question souffrait d’une grave blessure au niveau du cou. Il avait une plaie béante peuplée d’asticots. Pourtant habitués aux sauvetages difficiles, les bénévoles d’Animal Aid Unlimited étaient sous le choc en le voyant.

La douleur que la blessure lui faisait ressentir était si intense que le chien était devenu incapable de se nourrir. Affamé et faible, il attendait son heure dans l’immeuble abandonné où il avait trouvé refuge. Un bâtiment qui menaçait d’ailleurs de s’effondrer.

« Ses yeux bleus brillaient de douleur et d'intelligence », indiquait Animal Aid Unlimited, association basée à Udaipur dans l’Etat du Rajasthan (Nord-ouest de l’Inde).

Ocean a aussitôt été pris en charge par l’équipe vétérinaire de l’organisation. La priorité était à la réhydratation de l’animal et au traitement de la plaie. Il a été mis sous perfusion, tandis que les soigneurs retiraient les asticots pour pouvoir nettoyer et soigner la lésion.



Une transformation spectaculaire

Au fil des jours, le chien reprenait des forces et regagnait du poids. Sa blessure a mis du temps à guérir, mais au bout de 2 mois, elle n’était plus qu’un mauvais souvenir.

« Cet ange s’est lié d’amitié avec tous les membres du personnel [du refuge], et la plupart des chiens aussi », ajoutait l’association, qui a posté début avril sur YouTube une vidéo (ci-dessous) montrant son sauvetage et son évolution. Attention, les images de la blessure sont choquantes.

Ocean est aujourd’hui un chien en pleine forme, plus heureux que jamais, débordant de vie et d’affection. Il ne manque aucune occasion d’exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui l’ont soigné, nourri et lui ont donné de l’amour au sein d’Animal Aid Unlimited.

