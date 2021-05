Un sauvetage de grande ampleur avec 50 chiens malades, déshydratés et amaigris retirés d'un pays étranger

Tout est mis en œuvre pour permettre à ces animaux de recouvrer totalement la santé et les préparer à commencer leur nouvelle vie.

Certains de ces chiens sont très maigres, déshydratés et souffrent de plaies, d’après Tim Heller. Ils reçoivent tous les soins nécessaires. Hélas, 2 d’entre eux sont décédés peu après leur admission en clinique vétérinaire .

« Tout d'un coup, nous sommes retrouvés inondés de chiens. Nous aimons les chiens, mais cela en fait beaucoup à gérer en même temps », raconte Tim Heller, responsable de l’organisation. Heureusement, l’association n’est pas seule ; bénévoles et visiteurs lui ont prêté main forte.

Entretemps, ce sont donc les bénévoles de Scatter Joy Acres qui en prennent soin et les réconfortent.

Les animaux venaient de faire un long voyage depuis l’étranger et en plusieurs étapes. Ils doivent encore rallier la Floride, plus précisément West Palm Beach, où ils pourront être proposés à l’adoption.

L’équipe de Scatter Joy Acres, une association basée à Omaha dans l’Etat du Nebraska (Centre des Etats-Unis), ne s’attendait pas à avoir autant de chiens à accueillir d’un seul coup. Ce sont, en effet, pas moins de 50 Bouledogues Français , Bulldogs Anglais et Carlins qui sont arrivés au refuge ce dimanche 23 mai, comme le rapportait KETV .

S’étant retrouvée avec 50 chiens à prendre en charge, une association du Nebraska a brillamment relevé le défi. Des bénévoles et même des visiteurs lui spontanément apporté leur aide. Les canidés avaient été sauvés à l’étranger avant d’être amenés en Amérique du Nord.

