Un chien plein d'empathie a un comportement émouvant à l'égard sa congénère à 3 pattes qu'il s'est mis à imiter (vidéo)

Fletcher est en bonne santé et il ne souffre d’aucun problème au niveau des pattes. Pourtant, depuis quelque temps, il arrive à ce chien qui vit en Espagne de boiter. En fait, cette habitude est apparue peu après l’arrivée du nouveau membre de sa famille, une chienne tripode répondant au nom de Candy, rapportait le Daily Mail.

Cette dernière avait été sauvée de l’errance en Thaïlande. Abandonnée dans la jungle alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot, elle avait dû être amputée d’une patte après sa découverte et sa prise en charge par une association locale.

Après son adoption, Fletcher s’est pris d’affection pour elle. Il s’est aussi mis à boiter, imitant la démarche de sa congénère ; ses propriétaires l’ont récemment remarqué lors des promenades.



Niall Harbison / X

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée sur X (anciennement Twitter) par Niall Harbison, sauveteur d’animaux en Thaïlande dont nous avions déjà relaté de multiples interventions. Le sauvetage de Leo, qui a été amputé d’une patte lui aussi, en fait partie.

This story of how one dog developed a fake limp will make your heart burst with joy.



Meet Fletcher the kindest boy ever… (1/7) ???? pic.twitter.com/Pvi3TkubFh