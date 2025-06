En sauvant un inconnu pris d'un malaise lors d'un évènement d'adoption, cette chienne pourrait voir sa vie changer totalement

Sienna a eu la bonne idée de sauver la vie d’un homme qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant, et cela pourrait bien donner une heureuse tournure à la sienne. En la faisant participer à leur évènement d’adoption, les bénévoles espéraient voir cette chienne trouver une famille aimante pour toujours. Si ce n’est pas ce qui s’est passé ce jour-là, l’exploit salvateur de l’intéressée a de fortes chances de lui ouvrir les portes vers un bel avenir.

Rapportée par WDBJ7, la belle histoire du jour a pour une héroïne une chienne de refuge répondant au nom de Sienna.

Le samedi 7 juin 2025, un évènement d’adoption était organisé au refuge du service de contrôle animalier du comté de Campbell, à Rustburg en Virginie (Etats-Unis).

Les bénévoles avaient bon espoir de voir Sienna trouver un adoptant, elle qui avait été recueillie en tant que chienne errante. Ils ne connaissaient rien de son passé, mais elle avait probablement eu une famille, car elle avait intégré quelques ordres de base. « Elle est parfaitement propre, ce qui est toujours formidable, mais on ignore totalement tout de son éducation. Quelqu'un lui a appris à s'asseoir, à donner la patte », expliquait, en effet, Barbe Shackleford, directrice de « Friends of Campbell County Animal Control », à WDBJ7.



WDBJ7

Lors de l’évènement en question, Sienna a affiché un comportement extraordinaire. Comme à son habitude, elle remuait la queue et accueillait joyeusement tous ceux qui venaient à sa rencontre. Tout d’un coup, elle s’est détachée du groupe et s’est dirigée vers un homme qui était assis, immobile. Elle s’est assise à ses pieds et a posé la patte sur sa jambe. « Ce n'était pas un tour. Ça n'a pas été demandé. C'était une pure intuition », peut-on lire sur la page Facebook du refuge.

« Mon mari est en train de faire une crise »

Quelques instants plus tard, la femme de cet individu l’a rejoint, inquiète, et s’est écriée : « Mon mari est en train de faire une crise ou sur le point d’en avoir une ». Sienna sentait son malaise et l’a clairement signalé.

« Grâce à Sienna, sa femme l’a vite emmené à la voiture où il a pu se rafraîchir et se reposer », indiquait le reporter de WDBJ7. L’épouse a expliqué aux bénévoles que le couple a 3 chiens à la maison, mais aucun d’eux n’avait fait ce que cette chienne venait d’accomplir.

Le plus étonnant, c’est que Sienna n’a jamais été formée à cela. Elle a simplement agi en suivant son instinct et a ainsi sauvé cette personne.

Depuis cet épisode, plusieurs familles ont contacté le refuge en vue d’adopter Sienna. D’autres se sont engagées à sponsoriser son adoption.

A lire aussi : Une chienne à la détermination sans faille savoure sa victoire sur la paralysie après 2 années de lutte acharnée