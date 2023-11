Un Rottweiler abandonné en forêt et attaché à un arbre depuis 3 à 5 jours se bat pour surmonter ses traumatismes

Côtes saillantes, solitude, peur… Voilà la détresse dans laquelle vivait un chien appelé Taïro jusqu’à sa découverte par un passant et son sauvetage par une association de protection animale. Il était livré à lui-même dans les bois depuis plusieurs jours.

Le processus de réhabilitation n’en est encore qu’à ses débuts pour Taïro, mais ce Rottweiler a pris le bon chemin et affiche déjà des progrès malgré ce qu’on lui a fait subir. Le canidé est entre de bonnes mains, celles de l’association John Sauvetage Protection Animale et de son fondateur Jonathan Pécaux en l’occurrence, rapportait BFMTV le dimanche 5 novembre.

Le bénévole et son organisation basée à Montauroux dans le Var avaient pris le chien en charge après sa découverte le 1er novembre en pleine forêt, à proximité du lac de Saint-Cassien. C’est un promeneur qui l’avait repéré alors qu’on l’avait abandonné, probablement 3 à 5 jours plus tôt, muselé et portant un harnais avec le logo de la SPA.

Taïro était extrêmement maigre et avait vraisemblablement été entraîné à attaquer, d’après Jonathan Pécaux. Il est identifié par puce électronique, mais le numéro de téléphone auquel renvoie cette dernière n’est plus d’actualité.

Le Rottweiler est en sécurité. Il reçoit soins, nourriture et affection. Jonathan Pécaux travaille également à restaurer sa confiance envers l’humain et à atténuer cette agressivité cultivée en lui par ses anciens possesseurs. « On a repris les exercices des codes sans muselière », indiquait ainsi son bienfaiteur sur la page Facebook de l’association où il donnait des nouvelles rassurantes.



John Jspa / Facebook

« Il récupère doucement »

Taïro « se porte très bien » et il « récupère doucement », assurait effectivement Jonathan Pécaux hier. L’organisation a déposé plainte pour abandon et la brigade de gendarmerie de Fayence a ouvert une enquête.

A lire aussi : Des animaux sauvés par une association trouvent un sens à leur vie en visitant les détenus et les écoliers

Malgré les « mauvais codes » acquis par le chien par le passé, celui-ci est mué par « de bons instincts ». Il manifeste « de la reconnaissance et sait qu’il a été sauvé », déclarait le fondateur de John Sauvetage Protection Animale au micro de BFM Toulon Var.

Une fois remis de ses traumatismes et débarrassé de ses problèmes comportementaux, Taïro pourra être proposé à l’adoption.