Seul chien ignoré lors d'un évènement d'adoption, l'histoire d'Elvis émeut un fan de son célèbre homonyme

« It’s Now Or Never », chantait Elvis Presley. Pour un chien de refuge portant son prénom, c’était aussi le moment ou jamais de trouver le foyer chaleureux qu’il méritait. Sa patience a été récompensée, surtout après la déception vécue lors d’un évènement d’adoption.

The Anti-Cruelty Society, une association de protection animale basée à Chicago dans l’Illinois (Etats-Unis), avait organisé une journée portes ouvertes dans son refuge. L’opération avait été un succès quasi-total ; 22 chiens et 39 chats étaient repartis avec leurs nouveaux propriétaires. Un canidé n’avait toutefois pas connu cette chance. Il s’agit d’Elvis.

Elvis avait été pris en charge par The Anti-Cruelty Society alors qu’il était errant et blessé, rapportait People. Le chien souffrait, en effet, d’une fracture à la patte qui n’est aujourd’hui plus qu’un mauvais souvenir. « Elvis sera sujet à l'arthrite à l'avenir », précisait néanmoins l’organisation en racontant son histoire sur les réseaux sociaux pour tenter d’attirer l’attention sur lui.

« Elvis est le seul chien à ne pas avoir trouvé de foyer lors de notre événement d'adoption Fall in Love, indiquait alors l’association. Il a rencontré de nombreux adoptants potentiels, mais n’a malheureusement pas été adopté. Aidez-nous à trouver à Elvis une famille à aimer ! »

Un sosie du King sous le charme d’Elvis

Ce chien dont le « sourire géant illumine chaque pièce dans laquelle il entre » a fini par exaucer son rêve.

3 jours après cet appel lancé par The Anti-Cruelty Society, son adoption a été officialisée. Il est désormais le nouveau membre de la famille de Loren et Drew, couple tombé sous son charme. Loren est d’ailleurs un artiste qui gagne sa vie en imitant Elvis Presley et ne pouvait donc pas rester insensible à la douceur de ce quadrupède portant le nom de son idole.

The Anti-Cruelty Society / Facebook

Le King a donc désormais une maison bien à lui pour commencer une toute nouvelle vie