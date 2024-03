Un chien de 12 ans inconsolable depuis son abandon reçoit le soutien des animaux du refuge (vidéo)

Johnny a attendu ses maîtres pendant de longues heures après son abandon au refuge. Il pleurait de désespoir, ne comprenant pas pourquoi on l’avait abandonné dans cet endroit qu’il ne connaissait pas. En voyant sa détresse, des pensionnaires sont venus lui apporter un peu de réconfort.

L’abandon peut être une épreuve traumatisante pour les animaux, d’autant plus s’ils sont âgés et qu’ils ont passé leur vie avec les mêmes humains. C’est la triste situation qu’a vécue Johnny, un chien de 12 ans. Son monde s’est effondré quand il a vu ses maîtres s’éloigner sans lui. Sa tristesse a peiné tout le personnel, mais aussi l’un de ses congénères et un chat. Ils sont restés à ses côtés pour l’épauler.

Le pauvre quadrupède était destiné à être euthanasié, rapportait Pethelpful. Sa famille a déclaré qu'il ne lui « convenait plus », alors elle a décidé de s’en séparer. En apprenant son existence, les membres du The Animal Haven, organisme de sauvetage basé au Connecticut (États-Unis), ont décidé d’agir.

@theanimalhavenct / TikTok

Une immense détresse

Le refuge ne pratique pas l’euthanasie et il était inconcevable pour les bons Samaritains d’endormir Johnny, sachant qu’il avait encore de belles années devant lui. Alors, ils lui ont fait une place dans leurs locaux. À son arrivée, la boule de poils était absolument dévastée : « Johnny a passé toute la soirée assis près de la porte à pleurer et à attendre que sa famille revienne vers lui » témoignait un porte-parole sur TikTok.

Le quadrupède a perdu tous ses repères en l’espace de quelques heures et ne parvenait pas à s’en remettre : « C'est ce qui arrive lorsque vous confiez votre chien à un refuge après 12 ans » avouait l’association.

Des animaux au grand cœur

Dans une vidéo rapportant ce récit, on voit effectivement l’animal terrassé par son abandon. Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il ne sera plus jamais laissé seul de la sorte. Le personnel était là pour le réconforter, mais aussi d’autres pensionnaires du refuge. Un chien prénommé Russett est resté auprès de lui. Un chat âgé, sourd et aveugle lui a aussi apporté du réconfort en lui tenant compagnie.

Pour les membres de l’organisme, il ne fait aucun doute que les animaux sont capables de ressentir la détresse des autres : « Les animaux sont si intuitifs et sensibles » précisaient-ils.

Après avoir visionné la publication, de nombreux internautes ont demandé des nouvelles de Johnny. Ses sauveteurs ont déclaré qu’il était bien entouré et choyé par tout le monde. Il se remet doucement de cette épreuve et reçoit beaucoup de soutien : « Des jours meilleurs sont à venir, chéri, tu es avec nous maintenant » écrivaient-ils.

