Le sauvetage poignant d'un chiot abandonné dans un sac lui ouvre la voie vers un nouveau départ près d'un mois plus tard

Ryder avait peu de chances de survivre au traitement cruel qu’on lui avait réservé sans l’intervention des forces de l’ordre. La découverte du chiot par ces dernières, puis sa prise en charge par une association locale l’ont aidé à voir le bout du tunnel et à s’offrir un avenir radieux.

Un chiot abandonné dans un sac a été sauvé in extremis et adopté par une famille aimante, rapportait WLWT le dimanche 19 mai.

Le 24 avril, vers 9h locales, le jeune canidé en question avait été découvert dans un parc situé à Hamilton dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Il était enfermé dans un sac fermement attaché, sans eau ni nourriture. Le shérif du comté de Butler, Richard Jones, et l’agente de la fourrière Elizabeth Burkett lui avaient immédiatement porté secours avant de le confier à l’association Animal Friends Humane Society.

« Quelqu'un l'avait mis là pour le laisser mourir et en finir avec lui », déclarait alors le shérif Jones après cette triste découverte. La survie du chiot relevait quasiment du miracle dans ces conditions.

L’équipe de l’Animal Friends Humane Society et les vétérinaires s’étaient mobilisés pour le soigner et l’aider à s’en remettre. Un objectif qu’ils ont atteint grâce à leur détermination.

Le chiot a été appelé Ryder par ses bienfaiteurs, qui se sont mis à lui chercher un foyer aimant. La bonne nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de l’association dans une mise à jour faite samedi d’un post partagé la veille. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, Ryder était proposé à l'adoption et notre direction a choisi un merveilleux couple », peut-on y lire.

Un foyer chaleureux avec des congénères pour Ryder, son bourreau identifié et interpellé

« Dire qu’ils étaient prêts à adopter Ryder serait un euphémisme, poursuit l’auteur de la publication. Nous sommes si heureux qu’il puisse commencer sa vie avec ses nouveaux parents et frères et sœurs canins ». Un texte accompagnant une belle photo montrant Ryder dans les bras ses adoptants et s’apprêtant à quitter le refuge.



L’Animal Friends Humane Society a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue et lui ont adressé leurs dons pour financer les soins du chiot.

Par ailleurs, un homme suspecté d’avoir abandonné Ryder a été arrêté par les forces de l’ordre. Il s’agit d’un certain Harold Dean Lilly, qui est poursuivi pour cruauté envers un animal de compagnie.