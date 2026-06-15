« Un rêve devenu réalité », 276 chiens participent à une fête de piscine et battent un record mondial

Un nouveau record du monde insolite vient d’être homologué par le Guinness World Records : 276 chiens ont participé à la plus grande pool party (fête de piscine) canine organisée au Chewy Bark Park, en Floride, en mai 2026. Un événement festif et sécurisé qui a rassemblé des centaines de maîtres et de toutous dans une ambiance rafraîchissante et désormais entrée dans l’histoire.

Les chiens ayant signé leur entrée au Livre Guinness des Records l'ont fait de façons toutes plus spectaculaires les unes que les autres. On peut ainsi citer Lou, cette femelle Black and Tan Coonhound possédant les plus longues oreilles canines du monde, ou encore Ozzy, croisé Dogue de Bordeaux / Bullmastiff détenant une langue à la taille impressionnante : 19,89 centimètres.

Récemment, un autre record du monde a été établi par nos amis à 4 pattes et officiellement homologué par l'institution Guinness World Records ; celui du plus grand nombre de participants à une pool party canine.



Guinness World Records

Des centaines de loulous accompagnés de leurs humains se sont, en effet, donné rendez-vous l'après-midi du samedi 9 mai 2026 autour des piscines du Chewy Bark Park, un parc pour chiens situé au sud de Miami en Floride (Etats-Unis).

D'après le site du Guinness World Records , le record a été battu avec 276 chiens présents à l'évènement.



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« Un pur moment de joie »

Ce sont autant de convives à fourrure qui s'en sont donné à coeur joie en pataugeant, sautillant et jouant sur un vaste espace qui leur était entièrement consacré, et aménagé de manière à assurer leur sécurité et leur confort. Points d'hydratation, zones fraîcheur, friandises, jouets et activités ludiques ont effectivement été mis à leur disposition pour leur permettre de passer un moment inoubliable, en plus d'entrer dans l'histoire.



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« Voir des centaines de chiens barboter et créer des souvenirs avec leurs maîtres était un pur moment de joie, et un rappel spécial de la façon dont les animaux de compagnie nous rapprochent les uns des autres », ont ainsi déclaré les organisateurs de la fête.

« En tant que grand amoureux des chiens, c’était pour moi une homologation de rêve », a confié, pour sa part, Thomas Bradford, juge officiel du Guinness World Records ayant supervisé l'évènement.

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