« Il vous donnera tellement d’amour », un homme adopte le Bull Terrier de son défunt meilleur ami, ils se réconfortent mutuellement (vidéo)
Certaines races de chiens, comme les Bull Terriers, sont victimes de préjugés, ce qui peut freiner leur adoption. Benny, intelligent et affectueux, s’est retrouvé sans foyer après le décès de son propriétaire. Triste et inconsolable, il a fini par trouver une nouvelle famille en Caroline du Nord, qui lui a donné une chance de se sentir aimé et unique une nouvelle fois.
Aujourd’hui encore, plusieurs races canines sont concernées par des préjugés qui réduisent leurs chances d’être adoptés rapidement. Les Bull Terriers par exemple, comme Benny, sont souvent décrits à tort comme des « chiens naturellement agressifs » et « ingérables ». Divers facteurs, comme leur physique musclé et puissant ou encore le fait que certains propriétaires peu responsables recherchent des animaux de compagnie pour leur apparence impressionnante, contribuent à cette mauvaise réputation.
Pourtant, les Bull Terriers peuvent se montrer particulièrement affectueux, proches de leur famille, amusants et intelligents, lorsqu’ils se retrouvent entre de bonnes mains et bénéficient d’une éducation juste et cohérente.
© @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)
Le Bull Terrier a déménagé du Canada pour vivre aux États-Unis
Benny, un Bull Terrier à la robe blanche, s’est malheureusement retrouvé orphelin après le décès de son propriétaire, qui vivait au Canada. Mais contrairement à d’autres congénères, le toutou a vite trouvé un nouveau foyer qui lui a permis de chasser l’immense tristesse qui le submergeait.
Comme le révèle Pet Helpful, le meilleur ami de son défunt humain préféré a décidé de l’adopter. Aujourd’hui, Benny vit dans une ferme en Caroline du Nord et s’est parfaitement adapté à la vie à la campagne. Il n’aurait pas pu trouver de meilleur endroit pour faire son deuil et se reconstruire !
© @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)
« Quel honneur d’hériter d’un chien aussi formidable »
Personne ne pourra jamais remplacer son ancien propriétaire parti trop tôt, mais l’amour de sa nouvelle famille l’aidera à avancer. Bien qu’il soit encore très affecté par cette perte immense, Benny retrouve petit à petit goût à la vie. Il s’est déjà lié d’amitié avec les animaux de la ferme et court dans de grands espaces verdoyants.
Plusieurs vidéos publiées sur TikTok montrent la nouvelle vie du Bull Terrier. De nombreuses personnes ont félicité ses adoptants pour leur geste d’une grande bonté.
@jtruelovem
What an absolute honor. Benny made it to America! #bullterrier #bullterrierlover? origineel geluid - taissaturnersrosetoy????
« Ils ont tous 2 perdu leur meilleur ami et se sont trouvés l'un l'autre », écrit un internaute. « Meilleure race. Il vous donnera tellement d'amour et ils pourront surmonter ensemble cette épreuve […] », commente une dénommée Marie. « Toutes mes condoléances. Quel honneur d'hériter d'un chien aussi formidable ! », ajoute un autre utilisateur du réseau social.
Désormais, Benny sait qu’il peut compter sur le soutien de ses adoptants pour faire son deuil et qu’il ne sentira jamais seul.
@jtruelovem
Day 3 on the farm for Benny ???? #bullterrier #myheart? Take Me Home, Country Roads - Lana Del Rey
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
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