« Il vous donnera tellement d’amour », un homme adopte le Bull Terrier de son défunt meilleur ami, ils se réconfortent mutuellement (vidéo)

Certaines races de chiens, comme les Bull Terriers, sont victimes de préjugés, ce qui peut freiner leur adoption. Benny, intelligent et affectueux, s’est retrouvé sans foyer après le décès de son propriétaire. Triste et inconsolable, il a fini par trouver une nouvelle famille en Caroline du Nord, qui lui a donné une chance de se sentir aimé et unique une nouvelle fois.

Aujourd’hui encore, plusieurs races canines sont concernées par des préjugés qui réduisent leurs chances d’être adoptés rapidement. Les Bull Terriers par exemple, comme Benny, sont souvent décrits à tort comme des « chiens naturellement agressifs » et « ingérables ». Divers facteurs, comme leur physique musclé et puissant ou encore le fait que certains propriétaires peu responsables recherchent des animaux de compagnie pour leur apparence impressionnante, contribuent à cette mauvaise réputation.

Pourtant, les Bull Terriers peuvent se montrer particulièrement affectueux, proches de leur famille, amusants et intelligents, lorsqu’ils se retrouvent entre de bonnes mains et bénéficient d’une éducation juste et cohérente.

© @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)

Le Bull Terrier a déménagé du Canada pour vivre aux États-Unis

Benny, un Bull Terrier à la robe blanche, s’est malheureusement retrouvé orphelin après le décès de son propriétaire, qui vivait au Canada. Mais contrairement à d’autres congénères, le toutou a vite trouvé un nouveau foyer qui lui a permis de chasser l’immense tristesse qui le submergeait.

Comme le révèle Pet Helpful, le meilleur ami de son défunt humain préféré a décidé de l’adopter. Aujourd’hui, Benny vit dans une ferme en Caroline du Nord et s’est parfaitement adapté à la vie à la campagne. Il n’aurait pas pu trouver de meilleur endroit pour faire son deuil et se reconstruire !

© @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)

🐂 Pourquoi les Bull Terriers ont mauvaise réputation ? 💔 Comment aider un chien en deuil après la perte de son maître ? 🏡 Découvrir d'autres histoires d'adoption touchantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« Quel honneur d’hériter d’un chien aussi formidable »

Personne ne pourra jamais remplacer son ancien propriétaire parti trop tôt, mais l’amour de sa nouvelle famille l’aidera à avancer. Bien qu’il soit encore très affecté par cette perte immense, Benny retrouve petit à petit goût à la vie. Il s’est déjà lié d’amitié avec les animaux de la ferme et court dans de grands espaces verdoyants.

Plusieurs vidéos publiées sur TikTok montrent la nouvelle vie du Bull Terrier. De nombreuses personnes ont félicité ses adoptants pour leur geste d’une grande bonté.

« Ils ont tous 2 perdu leur meilleur ami et se sont trouvés l'un l'autre », écrit un internaute. « Meilleure race. Il vous donnera tellement d'amour et ils pourront surmonter ensemble cette épreuve […] », commente une dénommée Marie. « Toutes mes condoléances. Quel honneur d'hériter d'un chien aussi formidable ! », ajoute un autre utilisateur du réseau social.

Désormais, Benny sait qu’il peut compter sur le soutien de ses adoptants pour faire son deuil et qu’il ne sentira jamais seul.