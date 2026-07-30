Un Dogue Allemand veille quotidiennement sur sa maîtresse venant d’être opérée et pleure pour la rejoindre (vidéo)
Kai est très dévoué envers sa maîtresse qui vient de subir une intervention chirurgicale, et voudrait prendre soin d’elle tout au long de la journée. Une vidéo émouvante le montre en train de supplier sa maîtresse pour pouvoir se retrouver dans la même pièce qu’elle. Très soutenant, le chien joue un grand rôle dans la rémission de sa maîtresse.
Ce Dogue Allemand apporte la preuve concrète à sa maîtresse qu’il tient à elle, explique Parade Pets. Sur son compte TikTok « @ikaikaiswhoian », la propriétaire revient sur le moment de son retour à la maison après son séjour à l’hôpital. Dès sa réinstallation à la maison, elle a pu bénéficier d’un assistant particulier dédié à son bien-être.
« Il a besoin de moi autant que j’ai besoin de lui »
Dans la vidéo émouvante, la propriétaire explique son parcours et l’on est rapidement bouleversé par les cris implorants du chien. « Chien de support émotionnel », le Dogue Allemand voudrait être constamment là pour sa maîtresse.
À l’entrée de la pièce, le chien fixe sa maîtresse jusqu’à ce que cette dernière vienne le caresser et lui assurer que tout va bien.
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Un soutien exemplaire
À travers les commentaires de la maîtresse, l’on comprend à quel point la présence de son chien est un soutien important dans ce moment de vie difficile. Sentant la vulnérabilité de sa maîtresse, le chien s’est donné comme mission de prendre soin d’elle et de veiller sur elle tout au long de la journée. Son cri déchirant nous donne une idée de l’investissement du Dogue Allemand.
Une vidéo précédente montre le chien lui-même en phase post-opératoire, ne supportant pas l’idée que sa maîtresse soit loin de lui. La relation entre le Dogue Allemand et sa propriétaire est profonde et la confiance est évidente.
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Comment les chiens peuvent-ils sentir une modification de notre état de santé ?
Doués d’empathie, les chiens ont un système leur permettant de détecter des facteurs biologiques particuliers. Ils sont capables de percevoir un changement de notre état de santé grâce à :
- Leur odorat surdéveloppé qui comprend des millions de récepteurs olfactifs capables de percevoir des variations
- Leur capacité à décoder le langage corporel, que ce soit notre démarche, les changements de notre respiration ou notre tension musculaire
- La possibilité d’analyser le rythme cardiaque et les modifications de température corporelle
- La détection des hormones du stress comme l’adrénaline et le cortisol
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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