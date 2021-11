Un chien de race Black and Tan Coonhound figure au Guinness des records grâce à ses oreilles incroyablement longues

Une chienne vient de signer son entrée au célèbre Livre Guinness des records. Ce qui lui vaut une telle performance, c’est la longueur hors du commun de ses oreilles. Sa propriétaire, qui travaille en clinique vétérinaire, est extrêmement fière d’elle.

Autrefois élevé pour la chasse au raton laveur, le Black and Tan Coonhound est aujourd’hui un excellent compagnon pour toute la famille, y compris les enfants. On l’emploie également dans les missions de pistage pour son flair surpuissant. Physiquement, la race est reconnaissable à sa robe noir et feu, mais aussi et surtout à ses très longues oreilles pendantes. Une de ses représentantes s’illustre d’ailleurs dans ce dernier domaine ; elle détient même un record mondial.

Il s’agit de Lou, une chienne de 3 ans et de 36 kilogrammes qui vit à Portland, dans l’Etat de l’Oregon (Nord-ouest des Etats-Unis). Elle possède, en effet, les plus longues oreilles de chien au monde, puisqu’elles mesurent chacune 13,38 pouces, soit très exactement 33,9852 centimètres.



Guinness World Records

Sa propriétaire Paige Olsen exerce le métier d’auxiliaire vétérinaire. La jeune femme de 29 ans s’était intéressée de très près aux oreilles de Lou pendant le confinement imposé par la pandémie de Covid-19. Elle savait qu’elles étaient particulièrement longues, mais ignorait encore qu’elles surpassaient celles de tous ses congénères.



Guinness World Records

Une entrée remarquée au nouveau Livre Guinness des records

Elle raconte qu’il lui arrivait souvent de plaisanter au sujet des oreilles de Lou, disant les trouver « extravagamment longues ». Une particularité valant à la chienne de figurer à l’édition 2022 du Livre Guinness des records qui a récemment été publié, comme le rapporte Team Dogs.

Guinness World Records

Même si Lou est devenue une célébrité, cela ne change rien pour sa maîtresse qui l’aime pour ce qu’elle est. Paige Olsen ajoute qu’elle est « très fière » de sa chienne pour cette manière qu’elle a d’être « si spéciale ».