Après avoir applaudi les étudiants vétérinaires l'ayant soignée cette chienne est adoptée par sa famille d'accueil

Après avoir frôlé le pire et suscité un formidable élan de solidarité, Honey voit enfin son histoire se conclure de la plus belle des manières : la jeune chienne a été officiellement adoptée par sa famille d’accueil. Une issue heureuse qui vient couronner des mois de soins, de patience et d’attachement.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Honey. Sauvée grâce à un bel élan de solidarité, elle a désormais un foyer pour la vie après avoir connu la précarité et la douleur.

Nous vous avions parlé de Honey dans un précédent article. En mai dernier, cette jeune chienne assistait à la cérémonie de remise des diplômes du College of Veterinary Medicine de l’Iowa State University à Ames, dans l'Etat de l'Iowa (Etats-Unis). Son apparition avait agréablement surpris certains lauréats qui la connaissaient très bien pour l'avoir soignée après un terrible accident de la route. Ils l'avaient chaleureusement applaudie alors que sa mère d'accueil Laura Bradner la tenait en laisse.

L'accident en question avait eu lieu le 24 décembre 2025. Honey, qui avait alors 5 mois, avait été amenée aux urgences du Lloyd Veterinary Medical Center au sein de cette université. Elle était dans un état critique après avoir été percutée par une voiture à Des Moines. Elle souffrait de multiples fractures crâniennes.



Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Son maître, sans-abri, n'avait pas les moyens de la faire soigner et l'avait ainsi confiée à Laura Bradner. Grâce à une cagnotte ouverte par l'association Critter Crusaders of Cedar Rapids, 27 000 dollars (23 000 euros environ) avaient été collectés pour payer ses soins.

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Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Un nouveau « foster fail » pour les bienfaiteurs de Honey

Opérée et soignée, Honey a poursuivi sa convalescence aux côtés de Laura Bradner et son mari Matt. Le couple s'est attaché à la chienne au fil des semaines. Les Bradner ont fini par réaliser qu'il leur serait difficile de se séparer d'elle.



Critter Crusaders of Cedar Rapids / Facebook

Ils avaient déjà connu plusieurs « foster fails » en gardant définitivement des chiens qu'ils n'étaient censés héberger que temporairement, ce qui les avait amenés à ne plus en accueillir… Jusqu'à l'arrivée de Honey.