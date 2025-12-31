  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)

Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Chez certains chiens, une caractéristique physique peut devenir une véritable curiosité et même un record mondial. C’est le cas d’Ozzy, dont la particularité fascine autant qu’elle attendrit. Son incroyable langue, qui ne passe jamais inaperçue, lui a récemment valu une place très convoitée dans le célèbre Livre Guinness des Records.

Illustration : "Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)"
© Guinness World Records / Facebook

Chez le chien, la langue joue un rôle essentiel à plusieurs niveaux. Elle intervient d’abord dans la régulation de la température : en haletant, le chien évacue la chaleur grâce à l’évaporation de la salive, puisqu’il transpire très peu par la peau. La langue est aussi un outil de communication et d’expression émotionnelle, utilisée pour apaiser, saluer ou montrer de l’affection. Elle participe enfin à des fonctions vitales comme la prise de nourriture, la mastication, la déglutition et le nettoyage du pelage. C’est donc un organe polyvalent, crucial autant pour la survie que pour les interactions sociales.

C’est justement l’importance de cet organe chez le chien qui rend d’autant plus remarquable le nouveau record établi par Ozzy, désormais reconnu comme le chien vivant ayant la plus longue langue au monde. Comme l’a annoncé Newson6.com, il est officiellement entré dans le Livre Guinness des Records, qui l’a présenté dans une vidéo partagée le 3 décembre 2025 sur ses comptes de réseaux sociaux. La voici :

Croisé Dogue de Bordeaux / Bullmastiff, Ozzy vit avec sa maîtresse Angela, le mari de celle-ci et leur fille dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis).

Illustration de l'article : Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)
Guinness World Records / Facebook

Près de 20 centimètres

Sa langue mesure 19,89 centimètres. Dans la vidéo, Angela explique que sa langue pend en permanence hors de sa gueule, et ce, depuis sa naissance. Cette particularité physique ne lui pose aucun problème et n’a aucune répercussion sur sa santé, assure sa propriétaire.

Illustration de l'article : Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)
Guinness World Records / Facebook

Elle précise qu’il est régulièrement suivi par un vétérinaire et qu’il ne souffre d’aucun trouble buccodentaire.

Illustration de l'article : Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)
Guinness World Records / Facebook

Angela dit de lui qu’il est “extrêmement paresseux, mais aussi très actif par moments”. Il a l’habitude de sautiller “comme un kangourou” et est très joueur, sans toutefois se montrer turbulent. Bien que n’étant pas conscient de sa taille imposante, il fait attention à ne pas bousculer les membres de sa famille lorsqu’il lui arrive de s’agiter.

Illustration de l'article : Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)
Guinness World Records / Facebook

A lire aussi : Plongée dans le coma, une femme reprend conscience grâce à un chien de thérapie

Ozzy a battu le record de Rocky, un Boxer originaire de l’Illinois dont la langue mesure 13,9 centimètres. Celui-ci avait succédé à Zoey, croisée Labrador Retriever / Berger Allemand (12,7 cm) et avant elle Mochi, femelle Saint-Bernard (18,58 cm).

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Ils disaient qu’adopter un chien était une mauvaise idée, ces parents sont désormais complètement gagas du toutou de la famille (vidéo) Emotion

Ils disaient qu’adopter un chien était une mauvaise idée, ces parents sont désormais complètement gagas du toutou de la famille (vidéo)

On connaît tous quelqu’un qui disait « Il n’y aura jamais de chien chez moi ». Puis un jour, ce quelqu’un rencontre...

30/12/25 | Par L. Beaurin