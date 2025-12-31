Ce chien fait son entrée au Guinness des Records pour une particularité physique étonnante (vidéo)

Chez certains chiens, une caractéristique physique peut devenir une véritable curiosité et même un record mondial. C’est le cas d’Ozzy, dont la particularité fascine autant qu’elle attendrit. Son incroyable langue, qui ne passe jamais inaperçue, lui a récemment valu une place très convoitée dans le célèbre Livre Guinness des Records.

Chez le chien, la langue joue un rôle essentiel à plusieurs niveaux. Elle intervient d’abord dans la régulation de la température : en haletant, le chien évacue la chaleur grâce à l’évaporation de la salive, puisqu’il transpire très peu par la peau. La langue est aussi un outil de communication et d’expression émotionnelle, utilisée pour apaiser, saluer ou montrer de l’affection. Elle participe enfin à des fonctions vitales comme la prise de nourriture, la mastication, la déglutition et le nettoyage du pelage. C’est donc un organe polyvalent, crucial autant pour la survie que pour les interactions sociales.

C’est justement l’importance de cet organe chez le chien qui rend d’autant plus remarquable le nouveau record établi par Ozzy, désormais reconnu comme le chien vivant ayant la plus longue langue au monde. Comme l’a annoncé Newson6.com , il est officiellement entré dans le Livre Guinness des Records, qui l’a présenté dans une vidéo partagée le 3 décembre 2025 sur ses comptes de réseaux sociaux. La voici :

Croisé Dogue de Bordeaux / Bullmastiff, Ozzy vit avec sa maîtresse Angela, le mari de celle-ci et leur fille dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis).



Guinness World Records / Facebook

Près de 20 centimètres

Sa langue mesure 19,89 centimètres. Dans la vidéo, Angela explique que sa langue pend en permanence hors de sa gueule, et ce, depuis sa naissance. Cette particularité physique ne lui pose aucun problème et n’a aucune répercussion sur sa santé, assure sa propriétaire.



Guinness World Records / Facebook

Elle précise qu’il est régulièrement suivi par un vétérinaire et qu’il ne souffre d’aucun trouble buccodentaire.



Guinness World Records / Facebook

Angela dit de lui qu’il est “extrêmement paresseux, mais aussi très actif par moments”. Il a l’habitude de sautiller “comme un kangourou” et est très joueur, sans toutefois se montrer turbulent. Bien que n’étant pas conscient de sa taille imposante, il fait attention à ne pas bousculer les membres de sa famille lorsqu’il lui arrive de s’agiter.



Guinness World Records / Facebook

A lire aussi : Plongée dans le coma, une femme reprend conscience grâce à un chien de thérapie

Ozzy a battu le record de Rocky, un Boxer originaire de l’Illinois dont la langue mesure 13,9 centimètres. Celui-ci avait succédé à Zoey, croisée Labrador Retriever / Berger Allemand (12,7 cm) et avant elle Mochi, femelle Saint-Bernard (18,58 cm).