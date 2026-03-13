« Il n’est que gentillesse et amour », après avoir été traîné par une voiture, cet adorable chien tripatte cherche aujourd’hui sa famille pour toujours

La vie n’a pas été tendre avec Scooby. Encore chiot, à peine âgé de 6 mois, il a été victime de la cruauté humaine : traîné par une patte par une voiture en Tunisie, il a connu la peur et la douleur. Heureusement, aujourd’hui, il est pris en charge par une association qui veille sur lui. Mais au fond de son cœur, Scooby n’a qu’un seul rêve : trouver enfin un foyer où il pourra recevoir tout l’amour qu’il mérite.

Certains chiens commencent leur vie dans la douleur. Scooby en est un exemple frappant. Avant même ses 6 mois, cette adorable boule de poils a été traînée par une voiture en Tunisie, entraînant l’amputation de sa patte avant droite. Malheureusement, ce sort touche de nombreux chiens errants dans ce pays, souvent amputés, tués à coups de fusils ou maltraités par des individus sans scrupules.

SCOOBY Âge : 1 an et 4 mois Localisation : Pierres (28130) France Association : L'Homme et son Chien Rencontrer SCOOBY

L’association L’Homme et son Chien a heureusement décidé de lui offrir une seconde chance après son opération. « Il allait être remis à la rue ce qui nous avait particulièrement choquées... Nous avons décidé de prendre soin de lui et de son avenir. », a indiqué l’association sur le site Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable.

Depuis, Scooby est protégé, soigné et entouré d’amour, mais il attend toujours sa famille, tandis que sa meilleure amie June, elle aussi tripatte, a déjà été adoptée.

© L'Homme et son Chien / Facebook

Un cœur à 3 pattes en quête d’un foyer aimant

Né le 10 août 2024, ce toutou est un véritable amour à 3 pattes. Malgré ce qu’il a vécu, « Scooby est adorable, il n’est que gentillesse et amour », assurent ses anges gardiens.

Chien sociable, doux et affectueux, il pèse 17 kg et a appris à vivre pleinement malgré son handicap. Chaque jour, il montre d'ailleurs que le plus important chez un chien, ce n'est pas le nombre de ses pattes, mais la tendresse et l’amour qu’il peut offrir.

© L'Homme et son Chien / Facebook

Aujourd’hui, il mérite de connaître l’amour inconditionnel d’une famille : selon ses sauveurs, il « en a vraiment bavé à peine arrivé sur cette Terre qui est bien trop souvent un enfer pour nos amis les chiens qui méritent tellement mieux ! »

Identifié, vacciné et castré, Scooby attend sa famille en Eure-et-Loir (28), près de Senonches. Comme Bella, Mira, Léo, Qamar, Warda, Flaffy ou Happy, les autres chiens tripattes de l’association disponibles à l’adoption, il a quelque chose en plus : un courage et une tendresse qui touchent profondément.

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© L'Homme et son Chien / Facebook

Pouvez-vous imaginer la joie d’un chien qui, après avoir tant souffert, découvre enfin la chaleur et la tendresse d’un vrai foyer ? Seriez-vous prêt à devenir cette chance pour lui ou pour l’un de ces courageux toutous à 3 pattes ? Ces boules de poils n'attendent que vous...

Toutes les informations pour adopter Scooby (compatibilités, besoins spécifiques, procédure d’adoption, coordonnées de l'association L’Homme et son Chien…) sont disponibles dans son annonce Animaux.fr.