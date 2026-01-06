Pendant 6 semaines, de nombreux habitants proposent des solutions diverses et multiplient les efforts pour mettre une chienne vivant seule dans la forêt en sécurité

Pendant des semaines, une chienne livrée à elle-même a tenu en haleine toute une région, amenant bénévoles et habitants à unir leurs forces et leur ingéniosité. Entre pistes perdues, espoirs et persévérance, cette incroyable mobilisation collective a fini par porter ses fruits.

Elle n’a pas encore reçu de nom, mais tout le monde l’appelle désormais Ghost Dog (chienne fantôme). Elle aura donné du fil à retordre aux nombreuses personnes s’étant mobilisées pour la secourir pendant un mois et demi, mais elle est désormais en sécurité et sort petit à petit du mode survie, réalisant qu’elle n’a plus rien à craindre.

L’histoire de cette insaisissable femelle Labrador Retriever et des efforts déployés au sein de la communauté pour la sauver de l’errance est rapportée par INFOnews.ca .

Beka Capostinsky, de l’association locale Clearwater Humane Society, a activement pris part à son sauvetage. On lui avait signalé le cas de la chienne fin octobre 2025. “Quelqu’un l’a aperçue au fin fond de la forêt, sur un sentier, et je suis partie immédiatement à sa recherche, mais en vain, raconte la bénévole. Finalement, d’autres personnes l’ont vue 46 kilomètres plus loin sur un autre chemin forestier. A chaque fois, je partais à sa recherche.”



Beka Capostinsky

Drones, caméras et cages trappes

Elle suivait inlassablement les témoignages et tentait de localiser la chienne à pied ou en véhicule. A ses côtés, de nombreux habitants ont participé aux recherches sur le terrain ou effectué des dons. Certains ont survolé différentes zones avec leurs drones, d’autres ont placé des caméras de surveillance.

La fuyarde était toutefois trop méfiante pour se laisser attraper. “Les chiens qui vivent dans l’errance deviennent sauvages, ils ne veulent pas être piégés, explique Beka Capostinsky. Imaginez la nature sauvage, avec ses montagnes et sa faune ; c'est dans cet environnement que vivait cette chienne. Elle connaissait les routes et les sentiers de gibier, chassait les lapins et les rongeurs pour se nourrir et mangeait des carcasses de cerfs pour survivre.”

L’un des volontaires a passé plusieurs jours à construire un piège, conçu avec l’aide de Beka Capostinsky. Le dispositif a été installé dans un secteur où semblaient se concentrer les déplacements de la chienne. “J'ai demandé à quelqu'un de le transporter sur place et de le laisser ouvert avec de la nourriture et de la paille à l'intérieur pendant une semaine avant de tendre le piège”, dit la bénévole.



Beka Capostinsky

Grâce à une caméra braquée sur la cage, la chienne a été vue à l’intérieur à plusieurs reprises. Le dispositif a alors été armé, prêt à se refermer si elle venait à y entrer à nouveau. C’est finalement ce qui s’est produit.

“Elle a eu un foyer à un moment donné”

Après sa capture, la “chienne fantôme” a été confiée à un habitant qui a aménagé son garage pour l’accueillir. Elle sera bientôt vue par un vétérinaire. Probablement victime d’abandon, elle était maigre et couverte de cicatrice. L’examen permettra d’en savoir plus sur son état de santé et d’estimer son âge.

A lire aussi : « Un chiot tout petit dans un corps de géant », ce gentil chien autrefois maltraité cherche aujourd’hui l’amour d’un foyer pour toujours (vidéo)



Beka Capostinsky

Elle se détend progressivement après avoir passé des semaines sur ses gardes. “Elle se montre amicale et semble très gentille, indique Beka Capostinsky. Elle s'intéresse à ce que nous faisons et ne cherche plus à se cacher. Elle s'intéresse aux gens. Elle a donc eu quelqu'un, elle a eu un foyer à un moment donné.”