Après 2 longues années d'attente, le plus ancien résident d’un refuge trouve une famille aimante (vidéo)

Quand Waylon est arrivé au refuge, le personnel a tout de suite compris que les choses ne seraient pas faciles pour lui. Le pauvre n’avait aucune confiance en lui et était terrorisé par tout ce qui l’entourait. Il avait besoin d’un maître capable de le comprendre et d’être patient avec lui. Il aura fallu attendre 2 ans pour que sa perle rare se manifeste.

Le 8 juin dernier, l’organisme de sauvetage Safe Haven Humane Society annonçait une grande nouvelle sur son compte Facebook. Waylon, son résident de plus longue date, est parti poursuivre sa vie au sein de sa maison pour toujours. Il attendait ce moment depuis « 2 ans et 5 jours », indiquaient les membres du refuge sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci ont toujours cru en sa réhabilitation malgré les obstacles rencontrés : « Waylon est très intelligent, athlétique, désireux de plaire et encore plus désireux d'apprendre, mais il est très timide et les nouvelles personnes/situations le mettent incroyablement mal à l'aise » indiquait Carly Peterson, membre du refuge, relayée par Newsweek.

SafeHaven Humane Society / Facebook

Une adaptation lente

Waylon était très anxieux au chenil. C’était un environnement qu’il n’avait jamais connu et qui l’inquiétait beaucoup. Mal dans ses pattes, il s’est renfermé sur lui-même et extrêmement craintif. Il avait notamment peur des personnes et des situations inconnues. Sa timidité rendait son adoption difficile, alors les bénévoles l’ont aidé à travailler dessus.

Le personnel lui a laissé suffisamment de temps et d’espace pour lui permettre de s’adapter. Il a doucement gagné sa confiance en interagissant quotidiennement avec lui. Avec de la patience, il a commencé à observer des résultats encourageants : « Après des mois de travail, Waylon a trouvé quelques chiens qu'il appréciait et nous l'avons vu jouer à la poursuite pour la première fois » imageait Carly.

Une chance inespérée

Malgré ses progrès, la boule de poils peinait à trouver sa famille pour la vie, à tel point qu’elle est devenue la plus ancienne résidente du Safe Haven Humane Society. En réalité, il suffisait d’une personne, la bonne, pour que sa vie change. Ce propriétaire compréhensif et patient tant attendu s’est finalement manifesté au début du mois de juin.

Dans une vidéo partagée sur le compte Facebook de l’association, on apprend que le toutou quitte enfin le refuge pour rejoindre sa maison définitive. Il prend fièrement la pose aux côtés de sa maîtresse : « Comme vous pouvez le constater, il était tout sourire avec sa nouvelle maman » écrivait l’organisme. Il est désormais temps pour lui de prendre un nouveau départ !