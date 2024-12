A la recherche de son chien depuis plus d'un mois, il le reconnaît lors d'un évènement d'adoption organisé par une association

Jenks Animal Welfare, un refuge situé à Jenks dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Uni)s, organise régulièrement des évènements d’adoption pour mieux faire connaître ses pensionnaires canins et augmenter leurs chances de trouver des adoptants.

Un tel rendez-vous a justement eu lieu récemment et a permis à un chien de retrouver sa famille après avoir fugué, rapportait FOX 23.



Jenks Animal Welfare / Facebook

L’équipe de Jenks Animal Welfare avait recueilli le canidé en question après l’avoir découvert errant. Elle s’était occupée de lui et aidé à se sentir à l’aise au refuge en attendant de lui trouver un foyer chaleureux.

Le samedi 7 décembre, le chien, que ses bienfaiteurs ont appelé Cowboy, a participé à l’évènement d’adoption avec plusieurs autres de ses congénères. Avant cela, ils avaient posté les photos de ce croisé Berger à plusieurs reprises sur la page de la structure d’accueil pour promouvoir la manifestation.

Un homme habitant Tulsa, à environ 20 kilomètres de Jenks, a vu ces clichés et a cru reconnaître son ami à fourrure, qui s’était échappé de la maison plus d’un mois plus tôt et dont il n’avait plus de nouvelles malgré ses incessantes recherches.

L’heure des retrouvailles

Pour en avoir le cœur net, il a décidé de se rendre à l’évènement. Quand il s’est retrouvé face à Cowboy, tous ses doutes se sont envolés. C’était bien son compagnon qu’il avait sous les yeux. La réaction joyeuse que le chien a eue en reconnaissant son maître a apporté la confirmation que tout le monde espérait.

Le propriétaire a expliqué que le véritable nom de l’animal est Bear. L’équipe de Jenks Animal Welfare était heureuse de voir son protégé rentrer auprès des siens et a aidé son maître à le faire identifier par puce électronique.

Ses membres espèrent que cette histoire incitera les familles ayant perdu leurs animaux de compagnie à s’accrocher à l’espoir de les retrouver un jour.