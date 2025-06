Un randonneur sauvé par son chien après avoir perdu la communication avec les secours

Une randonnée sur le Crane Mountain, mont de 991 mètres situé dans l’État de New York, a viré au drame pour un promeneur et son chien. Une erreur de parcours les a conduits tout droit sur un chemin impraticable et dangereux. Heureusement, ils ont fini par être localisés, et ce, grâce aux aboiements du quadrupède.

L’homme a compris qu’il avait besoin d’aide en se retrouvant bloqué sur l’un des bords de la montagne, plus précisément sa corniche, comme l’a rapporté This Is CNY. Il s’agit d’une zone particulièrement dangereuse et le duo s’est rapidement retrouvé sur une pente vertigineuse, impuissant.

NYS d/NYS DEC

Un premier appel aux secours

Voyant qu’il ne pouvait progresser davantage et que sa vie était en danger, le randonneur a contacté les secours du comté d’Hamilton, mais l’appel a été coupé avant qu’il puisse donner plus d’informations sur sa position. Heureusement, les secouristes avaient une idée approximative de l’endroit où il se trouvait et ont signalé sa présence aux gardes forestiers.

Ces derniers se sont lancés dans les recherches, mais ont d’abord eu du mal à le localiser, jusqu’à ce que des aboiements leur donnent un indice. Des traces de pas, également, ont aidé à affiner les recherches. En les suivant et en se fiant aux aboiements, les sauveteurs sont parvenus à se rapprocher du duo. Ils ont fini par entendre la victime au loin et la rejoindre.

Les gardes forestiers ont prudemment atteint l'homme sur la crête et l’ont aidé à regagner le sentier. De nombreuses personnes ont lu cette histoire sur les réseaux sociaux et ont félicité le chien sans qui le randonneur n’aurait peut-être pas pu être localisé : « Quel bon chien, il mérite une récompense », écrivait un internaute.