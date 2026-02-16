« Elle a tellement peur du moindre bruit », une chienne anxieuse parvient à surmonter ses peurs en découvrant le piano pour la première fois (vidéo)

Souvent marqués par un passé difficile, de nombreux chiens de refuge souffrent de blessures invisibles qui peuvent les rendre anxieux. Dans ce cas, pour les apaiser, il suffit parfois de trouver la bonne clé. Pour Snickers, par exemple, c’est le doux son du piano qui a fait des miracles.

Jen se faisait une joie de vivre dans sa nouvelle maison avec sa chienne Maggie, mais, malheureusement, celle-ci est décédée avant d'avoir pu y poser les pattes. Alors, pour lui rendre hommage, la jeune femme a décidé de faire profiter d’autres toutous de ce vaste espace en devenant famille d’accueil pour la Seattle Humane, le même refuge où Maggie avait été adoptée. Comme le rapporte The Dodo, Snickers, sa première pensionnaire, était folle de joie de la rencontrer, mais elle avait aussi grand besoin de réconfort.

Une chienne anxieuse

Incroyablement anxieuse et effrayée par tout ce qu’elle ne connaissait pas, cette gentille Pitbull a eu besoin d’un peu de temps pour s'acclimater à son nouvel environnement. Jen, de son côté, essayait de la réconforter du mieux possible, avec beaucoup de patience et de douceur.

© Seattle Humane

« La pauvre, elle a tellement peur du moindre bruit », a écrit sa mère d’accueil sur TikTok. « Elle s'adapte bien aux bruits de la maison et se calme de plus en plus vite quand elle est nerveuse. Je sais qu'on finira par y arriver. »

Et ce fut le cas ! Un peu plus d’une semaine après sa sortie du refuge, un évènement anodin a tout changé : la mère de Jen s'est mise à jouer du piano alors que Snickers était à proximité. Au lieu d’être terrifiée par ce nouveau bruit, la chienne a réagi tout autrement.

© @maggiepotamus_ / TikTok

Le piano comme déclic

Jen n’en revenait pas ! « Sa première rencontre avec un piano s'est super bien passée ! » a-t-elle écrit. « Elle était tellement intéressée et curieuse. C'est la fois où je l'ai vue se comporter avec le plus d'assurance depuis qu'elle est sortie du refuge il y a 9 jours ! »

@maggiepotamus_ First encounter with a piano went so good! She was so interested and curious. This was the most confidently I’ve seen her behave in the 9 days since she’s been out of the shelter! #fosterdog #fosterdogmom ? original sound - Jen and Maggiepotamus ????

La chienne ne semblait pas avoir peur, au contraire : elle a calmement posé sa tête sur le piano, sentant les vibrations. Apaisée et intriguée par ce drôle de meuble, Snickers a même commencé à remuer légèrement la queue, une première depuis son arrivée dans sa famille d'accueil !

Le piano a véritablement permis à la chienne de s'ouvrir et de commencer à faire confiance au monde qui l'entourait.

Lorsque Snickers a fini par trouver sa famille pour la vie, ses nouveaux maîtres ont pu constater à quel point elle était une chienne extraordinaire, notamment grâce au merveilleux travail de Jen.

Si Snickers débute aujourd’hui un nouveau chapitre de sa vie, elle n’oubliera probablement jamais sa douce maman d'accueil qui lui a appris que le monde n’était finalement pas si effrayant...