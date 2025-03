Un chien perdu dans les montagnes sous -11°C retrouvé grâce à une chance inouïe

Une famille a perdu son chien Balou après avoir randonné dans les montagnes chypriotes. L’animal a disparu pendant plusieurs jours et ses proches s’inquiétaient de le revoir en vie, car il faisait un froid glacial en cette période. Ils ont toutefois gardé espoir et ont bien fait de ne pas baisser les bras.

Tandis qu’ils se promenaient dans les montagnes du Troodos (Chypre), Natasha Michaelides et ses proches ont fait le terrible constat que leur chien, Balou, ne se trouvait plus à leurs côtés. Le quadrupède s’est perdu et n’a pas pu retrouver ses maîtres par la suite. Il a été aperçu ici et là à de nombreuses reprises jusqu’à ce que la bonne personne le localise.

Le pauvre Balou s’est égaré le 22 février dernier au niveau du point culminant de la chaîne de montagnes, rapportait In-Cyprus. Ses proches ont perdu sa trace aux environs de midi et malgré leurs recherches, ils ne sont pas parvenus à le localiser. Ils sont rentrés chez eux, dévastés et inquiets pour l’animal, car les températures nocturnes devaient atteindre les -11° le soir même.

Des pistes infructueuses

La famille ne savait pas si son chien survivrait à de telles conditions, mais a repris espoir en apprenant qu’il avait été aperçu par différents promeneurs. Malheureusement, le chien craintif et certainement apeuré ne se laissait pas approcher. Personne n’était en mesure de le capturer et la situation n’avançait pas jusqu’à ce que le hasard s’en mêle.

Balou était porté disparu depuis presque 5 jours quand un chauffeur de bus l’a repéré devant son véhicule. À la base, l’homme, qui travaille dans le secteur du tourisme, n’était pas censé prendre le volant ce jour-là. Il a toutefois tenu à travailler et c’est ainsi qu’il a croisé le chemin du quadrupède. Il l’a reconnu, car son avis de disparition avait massivement été partagé sur les réseaux sociaux.

Natasha Michaelides / Facebook

A lire aussi : Cette chienne qui refusait catégoriquement toute interaction avec les animaux s'est transformée en rencontrant des écureuils (vidéo)

Le conducteur a pris contact avec la famille de Balou, qui s’est immédiatement rendue sur les lieux. Lorsqu’elle a appelé son chien, celui-ci l’a tout de suite reconnue : « Nous l’avons vu et lorsque nous l’avons appelé, il a couru vers nous [...] Heureusement, il semble en bonne santé », partageaient les propriétaires du quadrupède.

Ce dernier a miraculeusement survécu à des conditions extrêmes. Il s’est certainement accroché à la vie en sachant que les personnes qu’il aimait le plus au monde l’attendaient.