« Caressez-moi, s’il vous plaît », une chienne en phase terminale reçoit l’amour de dizaines d’inconnus lors d’adieux émouvants (vidéo)

À Los Angeles (États-Unis), un couple a choisi de transformer son chagrin en un hommage d’amour pour leur chienne Gracie, malade en phase terminale. Ils l’ont promenée sur son tronçon préféré de Sunset Boulevard pour lui offrir sa « plus belle dernière journée ».

Gracie, une Pitbull croisée de 11 ans, est arrivée chez Michael en 2020 comme chien d’accueil, mais elle était tellement unique qu'elle n'est jamais repartie. Depuis, Kathleen Ives est entrée dans la vie de ce duo, complétant ainsi leur petite famille. Leur lien était si fort que le jour où Gracie s’est soudainement effondrée, ce fut un moment particulièrement difficile à vivre.

« Après 24 heures passées aux urgences, nous avons appris qu'elle souffrait d'un hémangiosarcome agressif au cœur qui avait déjà métastasé », a expliqué Kathleen à Newsweek. Le diagnostic de ce cancer agressif des vaisseaux sanguins fut dévastateur, mais grâce aux soins vétérinaires, ils purent passer encore 2 précieux jours auprès d’elle.

Une dernière journée inoubliable

Sachant que le temps avec leur chienne adorée était compté, Kathleen et son compagnon ont décidé de lui offrir la plus belle dernière journée possible.

« Ce que Gracie préférait par-dessus tout, c'était se promener sur Sunset Boulevard à Silverlake, entrer dans tous les cafés et les magasins et recevoir des caresses et de l'affection de la part de tous ceux qui l'entouraient », a déclaré la jeune femme.

Ils ont alors placé Gracie dans une charrette confortable, ornée d’une pancarte : « Le plus beau dernier jour de Gracie, caressez-moi s'il vous plaît », puis ils sont partis.

Ils ont commencé leur balade par le premier café où Michael l’avait emmenée le jour de son adoption, puis ils ont flâné tranquillement. Tous les 2 ou 3 mètres, les passants s’arrêtaient pour caresser Gracie et lui témoigner de petites attentions.

« Les émotions étaient diverses. Des larmes spontanées, des sourires tendres, beaucoup de "Oh !" », se souvient Kathleen. « Les gens nous ont même poursuivis dans la rue pour venir la caresser. Ils lui apportaient toutes sortes de choses. Une dame formidable, qui a elle-même un chien âgé, lui a même offert un bouquet de roses. »

Pour le couple, voir combien Gracie touchait les gens pendant ses dernières heures était à la fois émouvant et bouleversant.

« J’espérais que d’autres puissent trouver du réconfort »

Après avoir fait ses adieux à Gracie, le couple a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de sa dernière journée qui a rassemblé des milliers de messages et d’encouragements, offrant un véritable réconfort dans la peine.

« J’ai choisi de partager ce moment car le deuil peut être si isolant, et pourtant c’est l’une des expériences humaines les plus universelles », a déclaré Kathleen. « En partageant notre journée avec elle, j’espérais que d’autres puissent trouver du réconfort, un lien, voire un apaisement dans leur propre cheminement face à la perte. » Mission accomplie…