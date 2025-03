Un pompier au grand cœur sauve une chienne d’un incendie et lui offre une seconde chance dans la vie

Dans le cadre de ses fonctions, Kyle s’est rendu sur les lieux d’un incendie et a repéré une chienne en détresse à proximité des flammes. Soucieux pour elle, il l’a attirée vers lui, l’a rassurée et bien plus encore. En effet, les 2 amis ne se sont plus jamais quittés par la suite.

C’est parfois dans de sombres moments difficiles que naissent les plus belles histoires. En partant éteindre un incendie aux petites heures du matin, Kyle Gaul n’imaginait certainement pas faire l’une des plus belles rencontres de sa vie. Pourtant, le hasard a mis sur sa route une chienne dont il a décidé de ne jamais se séparer.

L’histoire entre Kyle et la boule de poils, nommée Bella, a commencé sur les lieux d’un incendie. Le pompier de 26 ans a été appelé aux environs de 4 heures du matin pour intervenir dans une rue de Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis). Tandis qu’il était en pleine action, il a vu Bella courir « dans tous les sens » et essayer de se réfugier à différents endroits.

Sean Simmers / PennLive

Une chienne attachante

La femelle Pitbull pouvait se mettre en danger, d’autant plus qu’elle semblait désorientée. Kyle a alors tenté de s’approcher d’elle pour la placer en sécurité. Rapidement, la chienne a accepté de faire confiance à son bienfaiteur, comme si elle avait compris qu’il ne voulait que son bien : « Je me suis approché et je me suis assis sur le porche. Elle est venue vers moi et m'a laissé la caresser », racontait-il dans un témoignage rapporté par PennLive.

Une fois l’animal apaisé, il a passé une corde autour de lui pour le faire grimper dans le camion. Bella a été examinée par des sauveteurs et, puisqu’elle n’avait pas de propriétaire, devait être transférée dans un refuge : « Quelqu’un nous avait dit que le propriétaire initial était décédé et que la personne qui devait s’occuper d’elle avait fini par vendre la propriété et Bella n’était jamais partie. Elle vivait donc simplement à l’extérieur de la maison », précisait Kyle.

Une décision évidente

L’idée de laisser sa protégée partir au chenil n’était pas concevable pour le soldat du feu. Après avoir consulté sa fiancée, il a décidé de lui offrir un toit en l’adoptant. Quelques minutes plus tard seulement, la chienne accompagnait déjà son propriétaire sur une autre mission. Elle était sereine, puisqu’elle avait désormais quelqu’un sur qui compter.

Et plus qu’un propriétaire, Bella a aussi trouvé de nombreux amis, car elle a vite fait sa place au sein de la caserne : « Elle est vraiment devenue le chien des pompiers [...] Elle passe pas mal de temps ici », affirmait le vingtenaire. Celle qui avait été abandonnée à dorénavant une grande famille.