Un chien héroïque sauve sa propriétaire et des dizaines de voisins d’un incendie

Les animaux peuvent parfois devenir de véritable héros. C’est le cas de ce chien qui a sauvé sa maîtresse, mais aussi tous les habitants de l’immeuble d’un incendie ravageur. Ce Pitbull mérite bien plus qu’une médaille.

C’est dans l’État de New York que les faits se sont déroulés. The Mirror a relaté l’histoire incroyable de ce chien qui a sauvé sa maîtresse et tout l’immeuble lors d’un incendie. Il a alerté sa « maman » alors que le feu se propageait déjà rapidement.

C’était un vendredi soir comme les autres, Angela Murray se trouvait dans son lit avec son chien, un Pitbull nommé Rocco. Ce dernier a commencé à aboyer furieusement, chose qu’il n’a pas l’habitude de faire.

Angela a raconté : « Il aboyait plus que d’habitude, puis j’ai commencé à entendre faiblement l’alarme se déclencher. »

Angela a expliqué qu’elle avait presque été tentée de retourner se coucher et d’ignorer les aboiements de Rocco, mais quelque chose l’a poussée à se lever et à chercher la cause de l’anxiété de son chien.

Rocco ne cessait d’aboyer face au danger

« Je suis allée dans le salon, Rocco continuait d’aboyer et j’entendais un bruit au plafond ». C’est à ce moment qu’Angela a compris que le danger était bien réel.

Réalisant qu’elle et Rocco étaient peut-être en danger imminent, elle a couru dans sa chambre, s’est rapidement habillée, a attaché Rocco et a couru hors de l’appartement.« Je suis au dernier étage, mais je voyais des choses voler, des débris », a-t-elle raconté.

Angela Murray et Rocco sont sortis par la porte arrière de l’appartement et ont descendu les escaliers. Ses voisins, de l’autre côté de la rue, lui criait de venir les rejoindre. Alors qu’elle traversait la rue avec Rocco, elle s’est retournée et a vu l’escalier qu’elle venait d’emprunter entièrement en flammes.

Il a fallu plus de 9 heures aux pompiers pour éteindre l’incendie qui a ravagé près de 24 appartements. Un homme de 80 ans a été transporté à l’hôpital pour être soigné après avoir inhalé de la fumée, a déclaré le chef du district des pompiers du Nord-Ouest, Tony McIntyre.

Plusieurs voisins ont exprimé leur gratitude envers Rocco, certains l’appellent même « le chien héros. Angela a expliqué : « Ils ont dit qu’ils ne l’entendaient jamais aboyer, mais, cette nuit-là, il aboyait sans arrêt, il savait que quelque chose n’allait pas. »