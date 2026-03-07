Un Labrador profite d’un moment de calme pour caresser son ami le lapin (vidéo)

C’est dans une vidéo postée par leur maître sur Instagram que l’on peut découvrir cette adorable scène entre un Labrador noir et son copain le lapin. Alors qu’ils profitent d’un moment de calme pour se détendre, le chien en profite pour câliner son ami et les images sont attendrissantes.

L’amitié inter espèces ne souffre d’aucune barrière de race ou de taille. Preuve en est cette émouvante vidéo que l’on peut visionner sur le compte Instagram de Lexy Ramsdell, connue sous le pseudonyme rn_ovator. En effet, sur la séquence qu’elle a filmée sans que ses animaux ne le remarquent, on assiste à l’une des plus mignonnes démonstrations d’affection entre son chien, un Labrador Retriever noir, et Snowflake son lapin de compagnie de la même couleur.

Un geste attentionné et prudent

Alors qu’ils sont simplement installés sur le tapis du salon, le duo profite d’un peu de détente quand soudain, le Labrador, prénommé Bailey, lève la patte d’un geste lent et prudent afin de toucher la petite tête de son copain.

rn_ovator / Instagram

S’ensuit une séance de câlins d’une tendresse désarmante, tant on peut constater la douceur dont fait preuve le chien à l’égard du lapin. Le plus surprenant reste peut-être le calme exprimé par le lapin qui ne bouge pas et se laisse faire, comme s’il était habitué à la tendresse de son ami. Puis, après quelques secondes, le lapin met fin à la séance, sans qu’aucune brusquerie ne soit nécessaire.

En légende, leur maîtresse s’émouvait d’avoir assisté à cette scène. « Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu immortaliser ce moment en vidéo. » Et elle n’est pas la seule à trouver cela adorable. Dans la section commentaires, de nombreux internautes se sont extasiés face à la douceur du toutou. « Quelle douceur ! » disait l’un d’eux, « C'est adorable » approuvait un autre.

rn_ovator / Instagram

Postée le 25 février 2026, la vidéo a été visionnée plus de 654 K fois et a été relayée par le média Dog Time. En parallèle, plus de 35 K personnes cliquaient sur le bouton « j’aime », affirmant leur adoration face à cette scène d’une tendresse incroyable. Cette vidéo est bien la preuve qu’entre animaux, il n’y a pas forcément de barrière, tant que l’entente est présente, qu’importe que l’un soit un imposant chien et l’autre, un petit lapin ! Une amitié émouvante peut naître à tout moment !