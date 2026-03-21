« Tout arrive pour une raison », grâce à un vieux dossier vétérinaire cette femme retrouve le passé de son chien de refuge et reçoit des photos de lui bébé (vidéo)

Alors qu’elle tentait de découvrir l’origine de Joni, son chien adopté en refuge en 2021, Alexa Passarelli a pris contact avec son ancien propriétaire. Quelques jours plus tard, celui-ci lui faisait parvenir des photos de Joni lorsqu’il était encore un chiot. Un moment émouvant pour la jeune femme…

En mars 2021, Alexa Passarelli, une mère d'accueil dont nous vous parlions déjà dans un précédent article, a adopté son chien, Joni, au refuge pour animaux de Long Island, dans l'État de New York (États-Unis). Là-bas, la seule information qu’elle avait pu obtenir à son sujet, c’était qu’il venait du Texas. Alors qu’elle rendait visite à l’une de ses amies résidant à Houston, elle a pris contact avec l’ancien propriétaire de Joni, grâce au numéro de téléphone qui figurait sur le dossier vétérinaire de son chien.

« Tout ce que j’avais, c’était un dossier vétérinaire provenant d’un vétérinaire situé tout près de chez moi », expliquait-elle au média Newsweek . « Je l’ai montré à mon amie qui travaille dans le sauvetage d’animaux au Texas, et elle m’a dit que le nom et le numéro en haut de la page correspondaient à la personne qui avait amené Joni chez le vétérinaire. »

Avant son adoption, Joni se prénommait Cookie, alors la jeune femme a simplement demandé à son ancien maître s’il se souvenait de lui.

Un échange de SMS lui apporte la plus belle surprise

Comme Alexa le racontait dans une vidéo qu’elle a postée sur Instagram , l’ancien maître lui a répondu, lui expliquant les raisons qui l'avaient poussé à abandonner Joni à l’époque. Au cours de la tempête hivernale de 2021, appelée « Great Texas Freeze », leur maison avait subi des dégâts majeurs, notamment au niveau des canalisations qui avaient éclaté. Incapables de s’occuper comme il se devait de Joni, lui et sa famille s’étaient vus obligés de se séparer de celui qu’ils avaient adopté comme cadeau de Noël. Mais cela ne s’est pas arrêté là. En effet, le 26 février, ils envoyaient à Alexa des photos de Joni lorsqu’il était chiot. Un cadeau inestimable que la jeune femme n’est pas près d’oublier. Émue aux larmes, elle avouait n’avoir jamais imaginé pouvoir découvrir Joni ainsi.

Des internautes touchés par le geste de cet ancien maître

Si la vidéo où Alexa explique son expérience a été visionnée près de 31K fois et a recueilli plus de 2300 mentions « j’aime », les internautes ont été nombreux à s’attendrir devant le geste de l’ancien propriétaire de Joni et la chance de la jeune femme de pouvoir découvrir son chien de refuge sous les traits d’un chiot.

« Oh mon Dieu !!! Quelle chance d’avoir cette info !!! Elle a été aimée dès le premier jour », écrivait quelqu’un. « C'est vraiment TELLEMENT spécial, car tellement de gens n'ont jamais ces photos ! » s’émouvait un autre. « Je suis contente qu'ils puissent voir à quel point elle est aimée aujourd'hui aussi !! » commentait encore une personne.

Et dans une autre séquence postée quelques jours plus tard, Alexa montrait la réaction de Joni face à ces photos de lui sous les traits d’un chiot. Et si Joni semble à peine se préoccuper des images montrées sur l’écran du smartphone, il se soucie bien plus de sa maîtresse. Une preuve, sans doute, qu’il a été adopté dans la meilleure famille qui soit pour lui.

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